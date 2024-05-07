"أفريقية النواب" ترحب بإعلان وقف إطلاق النار فى غزة

رحبت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية عن حزب حماة الوطن، بنجاح جهود الوساطة في التوصل لاتفاق بين إسرائيل وحركة حماس لتبادل المحتجزين وتنفيذ هدنة بقطاع غزة، مؤكده أن الاتفاق والإعلان عن وقف إطلاق النار بين طرفي النزاع جاء تتويجا للجهود المصرية المبذولة بقيادة الرئيس السيسي، وتعكس الدور المحوري لمصر في إقرار السلم والأمن في المنطقة وثبات موقفها من القضية الفلسطينية.

وأكدت عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، على استمرار الجهود المصرية المبذولة من أجل الوصول إلى حلول نهائية ومستدامة تُحقق العدالة، وتفرض السلام وتضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، مشيرة إلى أن الاتفاق بين حماس وإسرائيل يحقق مصالح كل الأطراف، داعية إلى البناء عليه من أجل تحقيق السلام الشامل والعادل للقضية الفلسطينية.

ووجهت عضو الهيئة البرلمانية عن حزب حماة الوطن، التحية والتقدير إلى الرئيس السيسي الذي يؤكد في كل ما يمر بمصر من تحديات كبيرة داخلية وخارجية، أن مصر بقيادته باتت قوة استقرار وسلام في المنطقة وفاعلا نشطا ومؤثرا على المستويين الإقليمي والدولي.

واختتمت نيفين حمدي، بالتأكيد على أن مصر لن تترك أشقاءها بمفردهم، وستبذل قصارى جهدها للدافع عنهم والتي تبدأ بوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية وتفعيل مسار حل الدولتين، بما يفضي إلى حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وفقاً للمرجعيات الدولية المعتمدة.

يذكر أن مصدر رفيع المستوى أكد أن الوفد الأمني المصري يؤكد تلقيه ردودًا إيجابية من الطرفين و يكثف اتصالاته للتهدئة.

كما أعلنت حماس أن إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة، بلغ رئيس المخابرات المصرية و رئيس وزراء قطر موافقة الحركة على مقترح وقف إطلاق النار.