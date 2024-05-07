محمد جبران: بعد 6 سنوات من التوقف.. جريدة العمال تعود للصدور مجددا

أعلن محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس مجلس إدارة جريدة العمال، إعادة إصدار جريدة العمال الورقية بعد توقف دام ستة أعوام، معربا عن سعادته بعودة إصدار الجريدة الرسمية الناطقة باسم عمال مصر، والمعنية بجميع أخبار كل عامل مصري في شتى المجالات المختلفة.

نقابات عمال مصر

وهنأ جبران، أعضاء مجلس إدارة اتحاد نقابات عمال مصر، بعودة صدور النسخة الورقية لجريدة العمال، ومجلس تحرير الجريدة الذي بذل الكثير من الجهد لتخرج جريدة العمال الورقية مواكبة لاحتفال عيد العمال في ثوبها الجديد.

وكان رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس مجلس إدارة جريدة وبوابة العمال، قد أصدر قرارا بتشكيل مجلس تحرير جديد لجريدة وبوابة العمال، من أجل الارتقاء بالمنظومة الإعلامية العمالية، وتقديم إعلام عمالي يواكب تطورات المرحلة ويتواصل مع كافة القواعد العمالية.

التواصل مع القيادات العمالية

وأكد جبران، أن القرار يستهدف تطوير المنظومة الإعلامية للاتحاد، مؤكدا أن المهنية والكفاءة والعمل بجدية كان هو الأساس والفيصل في اختيار أعضاء مجلس التحرير، مقدما لهم التهنئة محملة بالدعوات لتنفيذ المهام المطلوبة علي الوجه الأمثل من أجل فتح قنوات تواصل مع القيادات العمالية وقواعدها علي مستوى الجمهورية.

من ناحية أخرى، أعرب جبران، عن دعم عمال مصر قيادتهم السياسية لتحقيق التقدم والازدهار، كما يدعمون القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، ووجه جبران الشكر للرئيس السيسي علي حزمة قرارات الحماية الاجتماعية الأخيرة التي تم إطلاقها.

ووجه رئيس الاتحاد الشكر للرئيس السيسي على دعمه للقطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية لإقامة مشروعات كثيفة العمالة وتوطين الصنلاعات العملاقة وزيادة المكون المحلي لدعم الصناعات الوطنية، ومنها مصنع الغزل والنسيج بتكلفة 2 مليار جنيه لتعود الريادة لمصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.