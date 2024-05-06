"الناشرين المصريين": "حصلنا على 76 تأشيرة لمعرض الدوحة الدولى للكتاب"

أعلن اتحاد الناشرين المصريين، برئاسة الناشر فريد زهران عن إصدار تأشيرات سفر الناشرين المصريين المشاركين في معرض الدوحة الدولي للكتاب في دورته الـ 33؛ والذى تنطلق فعالياته يوم الخميس القادم الموافق 9 مايو؛ حيث تمكن مجلس إدارة الاتحاد، عبر لجنتي المعارض والعلاقات العامة، من إصدار ٧٦ تأشيرة حتى الآن، أي أكثر من ٧٠% من التأشيرات المطلوبة، وأن المجلس مازال المجلس يتابع على مدار الساعة استكمال إصدار التأشيرات القليلة المتبقية.

الناشرين المصريين يطالب المشاركين بسرعة إرسال بياناتهم لاستخراج باقى التأشيرات

وذكر الاتحاد في بيان صحفي، أنه في إطار تنظيم مشاركة الناشرين المصريين فى معرض الدوحة الدولي للكتاب الذي ينطلق يوم الخميس القادم، فقد قام مجلس الإدارة خلال الأيام الماضية بالتواصل المستمر مع إدارة المعرض من أجل حل المشكلة ومن أجل تحقيق ذلك، يطلب من جميع الناشرين الذين لم تصدر تأشيراتهم بعد إدراج أسمائهم رباعية واسم دار النشر على هذا الجروب الآن ليتم إرسالها إلى إدارة المعرض لاستخراج تأشيراتهم.

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ووجه مجلس إدارة الاتحاد الشكر إلى إدارة معرض الدوحة الدولي للكتاب على حسن التواصل وسرعة الاستجابة لطلبات الناشرين المصريين الذين يتطلعون إلى ما عهدوه من مشاركة فعالة في معرض الدوحة.

42 دولة تشارك فى معرض الدوحة الدولى للكتاب

ويستقطب معرض الدوحة الدولى للكتاب بدورته الـ33 أكثر من 515 دار نشر من 42 دولة حسب (الموقع الرسمي لمعرض الدوحة الدولي للكتاب)، وتستمر فعالياته خلال الفترة من التاسع إلى 18 من شهر مايو الجاري؛ تحت شعار "بالمعرفة تبنى الحضارات"، وتحل عليه سلطنة عمان ضيف شرف الدورة الـ33 من المعرض، حيث تشارك بجناح خاص وبرنامج ثقافي منوع يبرز التراث العماني الأصيل والإنتاج الفكري والأدبي، ويقدم مجموعة من العروض الشعبية والفنية.