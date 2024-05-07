عاجل.. القبض على كاهن تشيكى لمحاولته دخول الفاتيكان وبحوزته أسلحة

ألقت الشرطة الإيطالية القبض على كاهن تشيكي لمحاولته دخول الفاتيكان وفي حوزته حقيبة بها مسدس وسكينتين اثنين ومفك.

وقالت الشرطة - حسبما ذكر راديو "براج الدولي، أمس الإثنين - إن الكاهن كان يصطحب معه حجاجًا من التشيك عندما ألقي القبض عليه أمس خلال عمليات تفتيش قبل دخول الفاتيكان، لافتة إلى أنه تبين أن الحقيبة تابعة لشخص آخر من المجموعة، ويتم محاكمته أيضًا بتهمة تسليح رجل دين.

وأوضح الكاهن خلال التحقيقات، أن الأسلحة كانت مخصصة فقط من أجل الدفاع عن النفس، فيما رأت الشرطة أن صاحب الحقيبة ربما سلمها إلى الكاهن معتقدًا أنه لن يخضع لفحص أمني شامل بسبب وضعه الكنسي.