الثلاثاء 07 مايو 2024
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وكيل نقابة الصحفيين: حماس أحدثت ارتباكا فى إسرائيل بموافقتها على المقترح المصرى

محمد سعد عبد الحفيظ
محمد سعد عبد الحفيظ وكيل نقابة الصحفيين

أكد محمد سعد عبد الحفيظ، وكيل نقابة الصحفيين، أن الادعاءات التي تشير إلى رفض حماس للهدنة لا أساس لها من الصحة، مشيرًا إلى أن موافقة الحركة على مقترح وقف إطلاق النار قد ألقت بالمسؤولية على عاتق إسرائيل.

وصرح "عبد الحفيظ"، خلال حديثه في برنامج "في المساء مع قصواء" الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي على قناة "سي بي سي"، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نتنياهو، يعول على استمرار النزاع، معتقدًا أن أي توقف قد يعني نهاية مسيرته السياسية.

وأضاف أن حماس قد أحدثت ارتباكًا في الخطط الإسرائيلية بموافقتها على المقترح الذي تبنته الولايات المتحدة ووافقت عليه إسرائيل، مما وضع نتنياهو في موقف صعب، خاصة مع تهديد وزيرين في حكومته بالانسحاب في حال قبوله للمقترح، ما قد يؤدي إلى سقوط الحكومة ومحاكمته على جرائم محتملة أو قضايا فساد.

وأشار "عبد الحفيظ" إلى أن الضغط اللازم لإجبار تل أبيب على قبول الهدنة يجب أن يأتي من تضافر جهود الدول العربية، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ليست في موقف مرتبك، بل هي شريك أساسي في الصراع، وتسعى لسحق المقاومة الفلسطينية لإعادة تشكيل المنطقة.

وأكد على الدور الهام الذي لعبه المفاوض المصري في هذا المقترح، حيث تجاوز دور مصر دور الوساطة التقليدي إلى أدوار أكثر فاعلية بعد ضغوطها على جميع الأطراف، واعتراف حماس وقيادتها بذلك.

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