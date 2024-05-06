أستاذ علوم سياسية: موافقة حماس على مقترح وقف إطلاق النار ليست "مفاجأة"

قال أحمد يوسف أحمد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن موافقة حماس على المقترح المصري لوقف إطلاق النار ليست مفاجأة، مشيرًا إلى أن الداخل الإسرائيلي يعاني من انقسام واضح.

أضاف أحمد، في مداخلة هاتفية مع برنامج "في المساء مع قصواء"، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، ويُبث عبر فضائية "سي بي سي"، أن حماس فرضت تصورها على الاحتلال بقبولها مقترح وقف إطلاق النار، مؤكدًا أن العمليات العسكرية الحالية هي استمرار للجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن إسرائيل في مأزق حقيقي الآن؛ لأنها بدأت معركة بعقليتها الاستعمارية، وفشلت في تحقيق أي من أهدافها العسكرية على الأرض، كما أن الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني ألحق بالكيان الصهيوني خسائر فادحة.