الإثنين 06 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

غدًا.. المصري يواجه Team FC وديًا استعدادًا لمواجهة بيراميدز

المصري
المصري

أتمّ محمود جابر، المدير الإداري لـ المصري الاتفاق مع مسؤولي فريق تيم اف سي على إقامة مباراة ودية تجمع ما بين الفريقين وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف عصر غدا الثلاثاء على ستاد الكلية الحربية بالقاهرة.

تأتي تلك المباراة في إطار استعدادات فريق المصري لمباراته والتي تجمعه بنظيره فريق بيراميدز والمقرر إقامتها في السابعة مساء السبت القادم على ستاد الجيش ببرج العرب ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من دوري نايل.

ويهدف علي ماهر من خلال المباراة الودية إلى منح مجموعة اللاعبين الذين لم يشاركوا بصفة أساسية في مباريات الفريق الأخيرة حساسية المباريات بينما ستخوض المجموعة الاساسية التي خاضت مباراة اليوم مرانا خفيفا يخضعوا بعده لجلسات التأهيل والاستشفاء.

ونجح فريق المصري، اليوم، في تحقيق انتصاره الثالث على التوالي وذلك عقب تغلبه على  نظيره فريق طلائع الجيش بهدفين دون رد.

المصرى تيم اف سي ع بيراميدز ستاد الجيش دوري نايل علي ماهر طلائع الجيش

مواد متعلقة

المصري يواصل انتصاراته بثنائية في شباك طلائع الجيش بالدوري

الأكثر قراءة

محمد الباز: 7 أكتوبر خطط لها ونفذها مغامرون مستهترون من حماس

فرصة ذهبية للاستثمار.. خبير يتوقع تجاوز سعر الذهب 5 آلاف جنيه (فيديو)

ياسمين عبدالعزيز مع إسعاد يونس.. مفاجآت عن الزواج والطلاق والفن (فيديو)

موعد عرض حلقة ياسمين عبد العزيز مع صاحبة السعادة

مسئول أمريكى: نتنياهو لم يتفاوض مع حماس "بنية صادقة"

احتفالات عارمة فى رفح بعد قبول حماس مقترح وقف إطلاق النار (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قرار حركة حماس.. لإذابة ثلوج التضليل حول حرب غزة

خالد حريب

حماس.. وأكثر من علامة استفهام

إبراهيم داود

رحلة إلى القصر.. والبلاط والطيبة

ماجد حبته

قصف صفقة التهدئة!

جلال حمام

أكاد أشك فى نوايا حماس!

لواء. محسن الفحام

ما بين المفاوضات وفشلها.. ابحث عن حماس

منى رجب

حماس.. ومسار القضية الفلسطينية

محمد رفعت

التقديرات الخاطئة فى اللحظات الفارقة!

صور

جنينة الأسماك: المصريون يحتفلون بشم النسيم

احتفالات شم النسيم بحديقة النهر

المصريون يحتفلون بشم النسيم فى المتنزهات والحدائق

محطة تل أبيب

المزيد

موافقة حماس على وقف إطلاق النار تربك إسرائيل.. وإعلام عبرى: «الكرة الآن فى ملعب نتنياهو»

دخول رفح.. غطرسة إسرائيلية "لا يؤيدها أحد" تهدد بإشعال الإقليم

يائير لابيد: لا يوجد فى إسرائيل شخص مسئول لوقف "جنون" نتنياهو