غدًا.. المصري يواجه Team FC وديًا استعدادًا لمواجهة بيراميدز

أتمّ محمود جابر، المدير الإداري لـ المصري الاتفاق مع مسؤولي فريق تيم اف سي على إقامة مباراة ودية تجمع ما بين الفريقين وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف عصر غدا الثلاثاء على ستاد الكلية الحربية بالقاهرة.

تأتي تلك المباراة في إطار استعدادات فريق المصري لمباراته والتي تجمعه بنظيره فريق بيراميدز والمقرر إقامتها في السابعة مساء السبت القادم على ستاد الجيش ببرج العرب ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من دوري نايل.

ويهدف علي ماهر من خلال المباراة الودية إلى منح مجموعة اللاعبين الذين لم يشاركوا بصفة أساسية في مباريات الفريق الأخيرة حساسية المباريات بينما ستخوض المجموعة الاساسية التي خاضت مباراة اليوم مرانا خفيفا يخضعوا بعده لجلسات التأهيل والاستشفاء.

ونجح فريق المصري، اليوم، في تحقيق انتصاره الثالث على التوالي وذلك عقب تغلبه على نظيره فريق طلائع الجيش بهدفين دون رد.