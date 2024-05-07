عاجل.. وسائل إعلام إسرائيلية: إطلاق 5 صواريخ من قطاع غزة تجاه سديروت

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، إطلاق 5 صواريخ من قطاع غزة تجاه سديروت، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية”.

الهدنة بغزة

وكانت قد قالت الحكومة الإسرائيلية الاثنين إنها سترسل وفدا للقاء الوسطاء ومناقشة مقترح الهدنة في غزة الذي وافقت عليه حماس واعتبرت الدولة العبرية أنه "لا يلبي" مطالبها.

وجاء في بيان لمكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عقب اجتماع لحكومة الحرب أنه "على الرغم من أن مقترح حماس لا يلبي مطالب إسرائيل الأساسية، سترسل إسرائيل وفدا للقاء الوسطاء".