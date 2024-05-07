الثلاثاء 07 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

مدينة برازيلية تغرق تحت مياه الفيضان (فيديو)

الفيضانات في البرازيل
الفيضانات في البرازيل

أظهرت مقاطع فيديو منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي مدينة بورتو أليجري البرازيلية وقد غمرتها المياه؛ بسبب الفيضانات التي شهدتها البلاد جراء الأمطار الغزيرة.

ومن خلال الفيديوهات الملتقطة عبر الجو ظهرت شوارع وأحياء المدينة وقد أغرقتها المياه بشكل شبه كامل، مما دفع عدد من السكان إلى التوجه نحو أماكن آمنة.

وكشفت السلطات، أمس الإثنين، أن عدد قتلى الأمطار الغزيرة التي تسببت في حدوث فيضانات بولاية ريو جراندي دو سول في جنوب البرازيل وصل إلى 83 شخصًا على الأقل، مع نزوح عشرات الآلاف.

ووصل الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إلى الولاية الأحد، بصحبة مجموعة من الوزراء لمناقشة أعمال الإنقاذ وإعادة الإعمار.

وقال حاكم الولاية إدواردو ليتي، إن "الوضع (أشبه) بمنطقة حرب ويتعين علينا أيضًا معالجة تداعيات ما بعد الحرب".

وساعد متطوعون في جهود الإنقاذ المستمرة باستخدام قوارب ودراجات مائية سريعة وحتى عن طريق السباحة.

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