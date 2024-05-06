نصائح لأصحاب الحساسية والجيوب الأنفية.. إليك العلاجات المنزلية الفعالة

سواء كان البرد في الشتاء أو الحساسية في الربيع والخريف، فإن احتقان الأنف وضغط الجيوب الأنفية والألم من الشكاوى الشائعة، ولكن إذا عرفت الأسباب وتمكنت من العثور على العلاجات المناسبة، فيمكنك التنفس بحرية مرة أخرى.

إليك النصائح لإدارة صحتك خاصة إذا كنت تعاني من الحساسية المفرطة والجيوب الأنفية الحادة.

يتم تصنيف التهاب الجيوب الأنفية حسب المدة التي يستمر فيها، إذ يستمر التهاب الجيوب الأنفية "الحاد" لمدة شهر أو أقل؛ التهاب الجيوب الأنفية "تحت الحاد"، من شهر إلى ثلاثة أشهر؛ والتهاب الجيوب الأنفية "المزمن" لفترة أطول من ذلك (أحيانًا لسنوات).

وعادة ما يبدأ التهاب الجيوب الأنفية الحاد بالبرد. الفيروسات، وليس البكتيريا، هي التي تسبب نزلات البرد، لذلك لا فائدة من علاجها بالمضادات الحيوية، ولكن عندما يتحول البرد إلى التهاب الجيوب الأنفية، فهذا يعني أن الممرات الأنفية المسدودة قد تسببت في عدوى ثانوية تسببها البكتيريا وقد تحتاج في النهاية إلى مضاد حيوي، وفي حالات نادرة، خاصة عند الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، تكون العدوى الفطرية هي السبب.

علاج الجيوب الأنفية

لتخفيف الألم، جرب كمادة دافئة على وجهك، أو استنشق البخار، ويمكن لمسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية، أن تخفف أيضًا آلام الوجه، وكذلك الصداع والحمى.

ويمكن أن يساعد ري الأنف ومزيلات الاحتقان في علاج التهاب الجيوب الأنفية المزمن عن طريق الحفاظ على المخاط فضفاضًا والممرات الأنفية نظيفة.

الوقاية من التهاب الجيوب الأنفية

هناك العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها لتقليل فرصتك في الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية أو لتخفيف أعراض التهاب الجيوب الأنفية المبكرة، أحد أهمها تعزيز التصريف والحفاظ على نظافة الممرات الأنفية، وهذه بعض الاقتراحات: