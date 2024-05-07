رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية: يجب الضغط دوليًا على إسرائيل لقبول الهدنة

أكد نجيب ميقاتي، رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أنه يجب ممارسة الضغوط الدولية على إسرائيل لقبول مقترح وقف إطلاق النار، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت “القاهرة الإخبارية”.

المباحثات الصهيونية لقبول الهدنة

وكانت قد قالت الحكومة الإسرائيلية الاثنين إنها سترسل وفدا للقاء الوسطاء ومناقشة مقترح الهدنة في غزة الذي وافقت عليه حماس واعتبرت الدولة العبرية أنه "لا يلبي" مطالبها.

وجاء في بيان لمكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو عقب اجتماع لحكومة الحرب أنه "على الرغم من أن مقترح حماس لا يلبي مطالب إسرائيل الأساسية، سترسل إسرائيل وفدا للقاء الوسطاء"



