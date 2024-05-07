الثلاثاء 07 مايو 2024
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ياسمين عبدالعزيز تتحدث لأول مرة عن والدتها فى "صاحبة السعادة" (فيديو)

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

كشفت الفنانة ياسمين عبد العزيز عن بداياتها الفنية التي جاءت بمحض الصدفة عبر دعوة من صديقة لوالدتها، معبرة عن مدى إصرارها على الاستمرار في مجال التمثيل والإعلانات.

وتحدثت "عبد العزيز"، خلال لقائها مع الإعلامية إسعاد يونس، ببرنامج "صاحبة السعادة"، المذاع عبر Dmc، عن الدوافع الشخصية وراء تمسكها بالعمل الفني، مشيرةً إلى أن انفصال والديها كان له تأثير بالغ على حياتها وحياة إخوتها، لا سيما من الناحية المادية، وهذا الوضع دفعها لتحمل مسؤولية مصاريفها الشخصية والدراسية بعد تحقيقها لمكاسب مادية من عملها.

وفي تأكيد على استقلاليتها المادية، ذكرت "عبد العزيز" أنها استطاعت شراء سيارة بمبلغ 57 ألف جنيه، وهو ما كان يمثل هدفًا شخصيًا لها، ولم تتوقف عند هذا الحد، بل قررت أن تتحمل مسؤولية مصاريف والدتها، مما سمح لها بترك عملها.

وأضافت: "كنت أكسب المال الجيد، ولكني كنت حريصة على عدم إنفاقه فيما لا يفيد".

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موعد عرض حلقة ياسمين عبد العزيز مع صاحبة السعادة

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