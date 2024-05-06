النائب عمرو القماطي: قرار احتياج إسرائيل لرفح ستكون عواقبه وخيمة

حذر النائب عمرو القماطي، عضو مجلس الشيوخ، من التهديدات الإسرائيلية المتواصلة خلال الساعات الأخيرة باجتياح مدينة رفح الفلسطينية، قائلا: “حكومة الاحتلال تلعب بالنار وفي طريقها لارتكاب مذبحة في حق آلاف الفلسطينيين”.

مصر تتحرك في كل الاتجاهات لوقف حرب الإبادة الإسرائيلية

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى رفض مصر والقيادة السياسية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة استمرار العدوان ومخططات التهجير والتهديد بضرب رفح واجتياحها، مشيرا إلى الجهود التي تبذلها مصر على مدى الفترة الماضية من أجل تنفيذ وقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى والمحتجزين.

وأوضح أن مصر تتحرك في كل الاتجاهات من أجل وقف حرب الإبادة الإسرائيلية للفلسطينيين في قطاع غزة وتدعو لحل الدولتين وهو الحل الوحيد والشامل لعودة الهدوء مرة ثانية لقطاع غزة.

واختتم النائب عمرو القماطي، بالتحذير من عواقب وخيمة حال اجتياح رفح، وعلى ضرورة أن تفكر الحكومة الإسرائيلية في مغبة هذا القرار وتداعياته عربيا ودوليا، والانصياع لمطالب السلام، وإنفاذ المساعدات للشعب الفلسطيني، ورفع الحصار والعقاب الجماعي عن الفلسطينيين، وأن تمتثل حركة حماس للهدنة، قائلا: قرار تصفية القضية الفلسطينية سيؤدي لفورة غضب هائلة ولن يكون في صالح إسرائيل.