الثلاثاء 07 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

قصف إسرائيلى لمنزل فى رفح جنوب قطاع غزة يسفر عن 5 شهداء

قصف إسرائيلي
قصف إسرائيلي

أفادت وسائل اعلام فلسطينية بسقوط 5 شهداء في قصف إسرائيلي خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء لمنزل في رفح جنوب قطاع غزة

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، قصفها المدفعي والجوي لمناطق شرق مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن طائرات ومدفعية الاحتلال كثفت منذ مساء أمس الاثنين من قصفها لشرق مدينة رفح، وسط إطلاق القنابل المضيئة في سماء المدينة، خاصة في المناطق الشرقية، بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع.

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