تسجيل دخول بنك المعرفة المصري.. أكبر منصة مصرية علمية

يزداد بحث المواطنين عبر محرك البحث جوجل على رابط بنك المعرفة وهو ما يزيد من ظهور طرق تسجيل دخول بنك المعرفة المصري عبر محرك البحث جوجل، حيث يتساءل عدد كبير من الطلاب عن خطوات تسجيل الدخول عليه بعد أن قامت وزارة التربية والتعليم بدمج المناهج الدراسية للمراحل الدراسية المختلفة سواء ابتدائي اعدادي أو ثانوي على بنك المعرفة.

بنك المعرفة المصري

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في وقت سابق، عن طرق التسجيل في بنك المعرفة، موضحة أن به الكثير من المعلومات المتاحة للطلاب مجانا في مختلف التخصصات، مشددة على الطلاب، بضرورة الاستفادة منه والاطلاع على الأسئلة التي يجري توفيرها من خلاله، على منصة «نجوى ليمتد» ومنصة البث المباشر، ومنصة «ذاكر» ومنصة حصص مصر التعليمية، وبوابة التعليم الإلكتروني.

تسجيل دخول بنك المعرفة المصري

وترصد «الدستور» في السطور التالية طرق التسجيل في بنك المعرفة المصري:

الدخول على موقع بنك المعرفة المصري من خلال هذا الرابط https://www.ekb.eg/ar/home

- اختيار الدخول باستخدام EKB أو الدخول باستخدام الحساب الموحد.

- كتابة البريد الإلكتروني.

- كتابة الرقم السري.

- الضغط على زر «تسجيل الدخول».

ما هي أقسام بنك المعرفة

ينقسم بنك المعرفة المصري إلى 4 أقسام:

قسم الأطفال.

تخدم الأطفال من أعمار 6 إلى 14 عاما وتوفر أنشطة ومصادر تعليمية ترفيهية، ويجب إنشاء حساب عن طريق أحد الوالدين أو الوصي.

قسم الطلاب.

قسم الباحثين والطلاب الجامعيين.

قسم القراء العاديين، حيث يمكن التسجيل لأي شخص من خلال الأيقونة المناسبة له.

ما هو بنك المعرفة؟

بحسب بنك المعرفة المصري، هو مبادرة أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك خلال العيد القومي للعلم عام 2014، ومن خلالها بدأت المجالس المتخصصة التابعة لرئاسة الجمهورية العمل على بدء مشروعات قومية عديدة تعني بتطوير التعليم.

ومن ثم، بدأ المجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي في اتخاذ خطوات جادة لتنفيذ هذا المشروع عن طريق القيام بزيارات محلية وأجنبية وذلك بعد دراسة كل احتياجات المجتمع المصري وسوق النشر العالمي، وبعد تقييم كل المؤسسات والكيانات الكبيرة التي تعمل في هذا المجال، تمت مفاوضات من أجل استكمال هذا المشروع.

ويمنح بنك المعرفة المصري كل المصريين من كل الأعمار الفرصة للوصول إلى أكبر قدر من المعرفة والمحتوى الثقافي والعلمي سواء كان ذلك أساسي أو تطبيقي أو في مجال التكنولوجيا أو العلوم الإنسانية أو الإدارية. ويحتوي بنك المعرفة المصري على كتب ثقافية لعامة الناس وتتضمن كتبًا تستهدف الأطفال يتم استخدامها من خلال أجهزة الكمبيوتر والهواتف الخلوية الذكية والتابلت في كل أنحاء الدولة.