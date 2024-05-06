"القابضة للكهرباء" تشكل لجنة للتحقيق فى ارتفاع نسب الفقد بجنوب القاهرة

شكلت الشركة القابضة لكهرباء مصر لجنة للتحقيق في أسباب ارتفاع نسب الفقد في شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، والتي تخطت في بعض المناطق التابعة للشركة لأكثر من 45%، مثل منطقة الهرم وفيصل.

وكشف مصدر بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أن شركة جنوب القاهرة تستهدف تقليل نسب الفقد في موازنة العام المالي الجديد 2024 /2025 لـ35% مقارنة بعام 2024/2023 والتي تجازت نسب الفقد فيها الـ40% بشكل عام على مستوي الشركة.

وأضاف في تصريح لـ"الدستور"، أن الشركة تلقت تعليقات سلبية خلال مناقشة الموازنة التخطيطية للعام المالي الجديد 2025/2024 لكونها صاحبة أعلى معدل نسب فقد بين شركات التوزيع التسع على مستوي الجمهورية.

كان الموقع الرسمي لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء نشر ضمن أخبار الشركة أنها تدرس الاستعانة بعمالة مؤقتة لتنشيط أعمال التحصيل، وتحسين معدلات أداء القطاع التجارية التى تعانى من قلة وانخفاض فى أعداد المحصلين بوجه خاص.

وتم الاتفاق على ملامح وشروط الالتحاق بوظائف المحصلين المرتقب الإعلان عنها رسميا مع التأكيد على وضع معايير خاصة قبيل التحاق أى موظف لعل أبرزها وجود ضامن للمحصل قبل التحاقه للعمل بالشركة.