كهرباء شمال الدلتا: تنفيذ 82.2% من المرحلة السابعة لتعديل الخطوط الهوائية

كشفت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء عن تفاصيل تنفيذ مشروع تعديل الخطوط الهوائية لكابلات أرضية، وذلك في تقرير لها بالشركة القابضة لكهرباء مصر.

وقامت الشركة بتعديل الخطوط الهوائية المارة أعلى الكتل السكنية إلى كابلات أرضية، حيث تم تنفيذ 6 مراحل خلال الفترة من عام 2023/2017 بإجمالي أطوال 215 كم بتكلفة 309 مليون جنيه.

كما تم البدء في تنفيذ المرحلة السابعة خلال العام المالي 2024/2023 حيث بلغت نسبة التنفيذ 82.2% بإجمالي مبلغ 26 مليون جنيه من إجمالى مستهدف مبلغ 31.6 مليون جنيه.

مشروع حياة كريمة



وشمل التقرير خطة تطوير شبكات توزيع الكهرباء في القري والمدن الواقعة في نطاق عمل الشركة وفق مبادرة حياة كريمة التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين مستوي الحياة بالقرى، حيث تم استكمال تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع بمراكز ( شربين – مطوبس – كفر سعد ) بإجمالي عدد 72 قرية.

كما تم دراسة المرحلة الثانية عدد11 مركز نطاق الشركة بإجمالي عدد 292 قرية مقسمة لـ 2 مركز بقطاع شمال الدقهلية، و3 مراكز بقطاع جنوب الدقهلية، و4 مراكز بقطاع كفر الشيخ، ومركزين بقطاع دمياط.

وشمل التقرير خطة شركة شمال الدلتا للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للعملاء المشتركين في الشركة حيث تشمل:

- مستهدف إنشاء مبنى لوحة توزيع تل الكاشف بهندسة الزرقا - قطاع دمياط.

- تطوير مخزني قطاعي (شمال، جنوب) الدقهلية.

- مستهدف إحلال وتجديد لوحات توزيع ( ميت فارس، المطرية - قطاع شمال الدقهلية، أجا- قطاع جنوب الدقهلية، سيدى سالم مدينة، بيلا - قطاع كفر الشيخ، موزع رقم 2، موزع رقم 11- قطاع دمياط ).

- مستهدف ترميم 20 غرفة محول.

- مستهدف تطوير ورفع كفاءة مباني هندسات ( منية النصر، الجمالية، قرى ومدينة بلقاس - قطاع شمال الدقهلية، أجا، نبروه، طلخا - قطاع جنوب الدقهلية، قلين، بيلا، مدينة قرى الحامول - قطاع كفر الشيخ، الزرقا، الشعراء، كفر البطيخ - قطاع دمياط.

- إجمالي تكلفة الأعمال المدنية للعام المالي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ مبلغ 15 مليون جنيه.