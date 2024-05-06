الإثنين 06 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

كهرباء شمال الدلتا تستهدف خفض بنسبة الفقد لـ17.5% خلال 2025/2024

الكهرباء
الكهرباء

تستهدف شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء تحسين مؤشرات الأداء التجاري للشركة خلال العام المالي الجديد 2025/2024.

ووفق الموازنة التخطيطية للشركة فهي تستهدف كمية طاقة مباعة خلال العام المالي 2025/2024 لاغراض الاستخدام المختلفة 13346 مليون ك.و.س بزيادة 624 مليون ك.و.س، بنسبة تطور 4.9%؜ عن المتوقع خلال العام المالي 2024/2023.

كما تستهدف الشركة عدد مشتركين للعام المالي 2025/2024 لجميع الأغراض 5116 ألف مشترك مقابل 4986 ألف مشترك متوقع خلال العام المالي 2025/2024 بزيادة قدرها 130الف مشترك بنسبة تطور 2.6%.

وفيما يخص نسبة فقد، تستهدف الشركة تحقيق 17.5% للعام المالي 2025/2024 مقابل نسبة 18.7%؜ متوقع للعام المالي 2024/2023 بانخفاض قدره 12%؜.

وتستهدف إجمالي نسبة التحصيل النقدي من الإصدار للإصدار 94.2% ؜للعام المالي 2025/2024 كما تستهدف متأخرات بمبلغ 6298.742 مليون جنيه مقابل نسبة تحصيل 86.9% متوقع للعام المالي 2024/2023 ومتأخرات بمبلغ 7378.557 مليون جنيه.

الموازنة الاستثمارية 

تقدر الاستخدامات الاستثمارية المستهدفة للعام المالي 2025/2024 بمبلغ 2713.688 مليون جنيه مقابل مبلغ 616.626 مليون جنيه متوقع للعام المالي 2024/2023.

الأثر المتوقع على مؤشرات الأداء

- زيادة إيرادات الطاقة المستهدفة لعام 2025/2024  بمبلغ 1681.258 مليون جنيه عن المتوقع تحقيقه في عام 2024/2023 وبمعدل نمو 12.2%؜.

- زيادة المتحصلات النقدية المستهدفة لعام 2025/2024 بمبلغ 6516.140  مليون جنيه عن المتحصلات النقدية المتوقعة خلال عام 2024/2023 وبمعدل نمو 29.8%؜.

- بلغ المسدد لحساب الطاقة حتى 2024/2 مبلغ 6651.200  مليون جنية مقابل مبلغ 6261.608 مليون جنية عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها 434.594 مليون جنية بنسبة تطور 7%؜ بزيادة شهرية قدرها 54.324 مليون جنية.

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