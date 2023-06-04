فى ذكرى ميلاده.. محمود عبد العزيز ساحر الشاشة الذى أبدع فى كل أدواره

يصادف اليوم ذكرى ميلاد الفنان محمود عبد العزيز، الذي اشتهر بأدواره الكوميدية والدرامية على حد سواء، حيث ولد في 4 من يونيو عام 1946، فقد ترك عبد العزيز بصمة قوية في السينما المصرية والعربية، حيث قدم العديد من الأدوار التي لا تزال تتردد في ذاكرة الجماهير.

من أبرز الأدوار التي قدمها عبد العزيز في مسيرته الفنية، دور "أبو الدهب" في فيلم "العصيان" الذي قدم في عام 1984، والذي يعد من أشهر أفلامه الكوميدية. كما قدم دور "أسطورة" في فيلم "سنة أولى نصب" عام 1990، وهو دور يعد أيضًا من أهم أدواره الكوميدية.

ومن الأدوار الدرامية التي قدمها، يأتي دور "عبد العظيم" في مسلسل "المال والبنون" الذي قدم في عام 1993، والذي يعتبر من أهم أعماله الدرامية. كما قدم دور "قتبان" في مسلسل "المصير" عام 1997، والذي حقق نجاحًا كبيرًا.

ولقد ساهمت هذه الأدوار والأعمال في ترسيخ مكانة عبد العزيز كواحد من أبرز نجوم الفن في الشرق الأوسط، حيث أثبت موهبته وإتقانه للأدوار المختلفة، وتمكن من جذب الجماهير إليه والانتشار بشكل كبير في الدول العربية.

وبالإضافة إلى ذلك، فقد كان عبد العزيز يتمتع بشخصية محبوبة وودية، مما جعله يحظى بمحبة الجماهير والنقاد، ويعتبر إرثه الفني من الأشياء التي لا تزال تستحوذ على اهتمام كبير من الجماهير حتى اليوم.

أبرز الأدوار والأعمال التي قدمها في مسيرته الفنية:

البريء:

فيلم درامي اجتماعي يحكي قصة شاب فقير يتورط في جريمة قتل لا علاقة له بها، ويحاول إثبات براءته بمساعدة صديقه المحامي، الفيلم من إخراج أحمد يحيى، وشارك في بطولته سعاد نصر وصلاح قابيل وفاروق الفيشاوي.

الكيت كات:

فيلم كوميدي درامي يروي حكاية شيخ كفيف يعاني من ظروف حياتية صعبة، ويرافقه ابنه المنشد الصوفي في رحلة بحث عن السعادة، الفيلم من إخراج داود عبد السيد، وشارك في بطولته شريهان وأحمد راتب وعزت العلايلي.

الساحر

فيلم درامي تاريخي يستعرض حقبة حكم الملك فاروق، ويركز على شخصية ضابط المخابرات المصرية علاء الدين حامد، الذي يستخدم قدراته الخارقة للتأثير على مجرى الأحداث، الفيلم من إخراج رادوان الكاشف، وشارك في بطولته نور الشريف وإلهام شاهين وصلاح عبد الله.

إبراهيم الأبيض:

فيلم أكشن جريمة يتناول مسيرة رجل عصابات شهير في حارة شعبية، وصراعاته مع منافسيه والشرطة. الفيلم من إخراج مروان حامد، وشارك في بطولته هند صبري وأحمد رزق وأحمد مكي.

العار:

فيلم درامي اجتماعي يتناول مشكلة البطالة والفقر، من خلال قصة شاب متخرج من كلية الهندسة يعجز عن إيجاد عمل، ويقع في حب فتاة تعمل في محل ملابس، الفيلم من إخراج عاطف الطيب، وشارك في بطولته سهير رمزي وحسن حسني وأحمد بدير.

رأفت الهجان:

مسلسل تلفزيوني تاريخي يروي قصة حقيقية لعميل مصري سري في إسرائيل، ومغامراته ومخاطره في أداء مهامه، المسلسل من إخراج محمد فاضل، وشارك في بطولته يوسف شعبان وصفية العمري ونبيل الحلفاوي.

الشقة من حق الزوجة:

فيلم كوميدي اجتماعي يتحدث عن قضية توزيع الشقق على الموظفين الحكوميين، من خلال قصة زوجين يتشاجران على شقة تخص زوجها، الفيلم من إخراج نادية حمزة، وشارك في بطولته نادية لطفي وأحمد بدير وإبراهيم نصر.