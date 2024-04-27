السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الرئيس الموريتانى يقدم ملف ترشحه إلى المجلس الدستورى

الرئيس الموريتاني
الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني

قدم الرئيس الموريتاني المنتهية ولايته محمد ولد الشيخ الغزواني، أمس الجمعة، ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية المرتقبة نهاية يونيو المقبل.

وسلم الغزواني ملف الترشح إلى المجلس الدستوري، الجهة المخولة باستلام ملفات المرشحين ودراستها قبل إصدار اللائحة النهائية للمتنافسين في انتخابات 29 يونيو المقبل.

وظهر الرئيس المرشح خلال تسليم ملف ترشحه بالزي التقليدي، محاطًا بأفراد من حرسه الخاص، وبحضور وزير ديوان الرئاسة المختار ولد اجاي.

وبعد تقديم ملفه وحصوله على وصل يحملُ الرقم (1)، يكون ولد الغزواني أول مرشح يتقدم بملف ترشحه للانتخابات، رغم أن أكثر من ثماني شخصيات أعلنت نيتها الترشح.

وكان الغزواني قد ترشح للرئاسة في عام 2019 بصفته مرشحًا مستقلًا بالرغم من أنه مدعوم من حزب الانصاف الحاكم وأحزاب الموالاة.

وكان محمد ولد الغزواني (67 عامًا) قد أعلن يوم الأربعاء الماضي ترشحه للانتخابات ووعد الموريتانيين بغد أفضل، مؤكدًا أنه سيضرب بيد من حديد على الفساد والرشوة.

الأكثر قراءة

عاجل.. خبراء أرصاد يحذرون من موجة حر شديدة تضرب مصر

الإنتربول يتدخل فى القضية 1820 بعد قتل طفل شبرا الخيمة وسرقة أعضائه

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

مشروع داره 2024.. طرح شقق كاملة التشطيب بالتقسيط فى 8 محافظات

عاجل.. هجوم صاروخى يلحق أضرارا بسفينة جنوب غربى المخا باليمن

سعر الفراخ البيضاء والبيض فى بورصة الدواجن اليوم السبت 27-4-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

عقوبات «نيتساح يهودا» وبوابة التحقيقات

رضوان السيد

عن الذى يجب أن تسمعه «حماس» الآن

صفاء النجار

غاية الحكيم حياة خالية من الألم

ماجد حبته

أزمات المنطقة فى «بريكس»

خالد حريب

طفل شبرا وجنون السوشيال ميديا

محمد عبدالعزيز

برامج رمضان فى الميزان (2 -2)

حسين دعسة

مع فتح جبهة حزب الله.. "الكابينت الصهيونى" يتهيأ لدخول رفح

د. محمد عفيفي

سعد زغلول: مفيش فايدة

صور

صور من مباراة الأهلى ومازيمبى

فرحة وسام أبوعلى بأولى أهدافه الأفريقية مع الأهلى

جماهير الأهلى تزحف إلى استاد القاهرة قبل مباراة مازيمبى بدورى الأبطال

محطة تل أبيب

المزيد

عملية رفح.. لماذا تريد إسرائيل أشهرًا جديدة من الحرب؟

سموتريتش: مبادرة مصر بشأن غزة تشكل خنوعا إسرائيليا خطيرًا وانتصارا كارثيا لحماس

للمرة الثانية.. حكومة نتنياهو تطلب تأجيل مهلة البت فى تجنيد "الحريديم"