الرئيس الموريتانى يقدم ملف ترشحه إلى المجلس الدستورى

قدم الرئيس الموريتاني المنتهية ولايته محمد ولد الشيخ الغزواني، أمس الجمعة، ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية المرتقبة نهاية يونيو المقبل.

وسلم الغزواني ملف الترشح إلى المجلس الدستوري، الجهة المخولة باستلام ملفات المرشحين ودراستها قبل إصدار اللائحة النهائية للمتنافسين في انتخابات 29 يونيو المقبل.

وظهر الرئيس المرشح خلال تسليم ملف ترشحه بالزي التقليدي، محاطًا بأفراد من حرسه الخاص، وبحضور وزير ديوان الرئاسة المختار ولد اجاي.

وبعد تقديم ملفه وحصوله على وصل يحملُ الرقم (1)، يكون ولد الغزواني أول مرشح يتقدم بملف ترشحه للانتخابات، رغم أن أكثر من ثماني شخصيات أعلنت نيتها الترشح.

وكان الغزواني قد ترشح للرئاسة في عام 2019 بصفته مرشحًا مستقلًا بالرغم من أنه مدعوم من حزب الانصاف الحاكم وأحزاب الموالاة.

وكان محمد ولد الغزواني (67 عامًا) قد أعلن يوم الأربعاء الماضي ترشحه للانتخابات ووعد الموريتانيين بغد أفضل، مؤكدًا أنه سيضرب بيد من حديد على الفساد والرشوة.