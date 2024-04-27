ليست حلا سحريا.. وزير الدفاع الأمريكي يشكك في قدرة الغرب على تزويد كييف بمنظومات باتريوت

أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن الدول الغربية سوف تحاول تزويد كييف بأنظمة صواريخ باتريوت إضافية مضادة للطائرات، واستدرك أن هذا الأمر ليس أكيدا، كما أنه ليس حلا سحريا.



وقال وزير الدفاع الأمريكي في تصريح صحفي يوم الجمعة، إنه "فيما يتعلق بمنظومات باتريوت وما يمكننا القيام به في المستقبل. لم يتم تحديد هذا بعد... جميع الدول التي لديها باتريوت، بالطبع، تقدر هذه الإمكانات. لكنني أعتقد أنه سيكون ممكنا في المستقبل، بناء على نتائج عملنا مع عدد من الدول، الاتفاق على تخصيص منظومات إضافية".



وأوضح أوستن أنه يود التحذير من وصف باتريوت بأنه حل سحري.



وفي وقت سابق قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إنه في حاجة إلى 7 أنظمة صواريخ باتريوت مضادة للطائرات.



كما طلب تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بمليون قذيفة مدفعية، وبصواريخ بعيدة المدى، ومقاتلات حديثة.



ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأسبوع الجاري، على حزمة قوانين لمساعدة أوكرانيا وإسرائيل وتايوان.



ويبلغ حجم الحزمة 95 مليار دولار، وهي تشمل 61 مليار دولار لأوكرانيا، و26 مليار دولار لإسرائيل، بالإضافة إلى أموال لتقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين في مناطق الصراع، بما في ذلك في قطاع غزة.



