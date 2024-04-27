السبت 27 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

"الكرملين": تصريحات البرلمان الأوروبى ضد روسيا ترتكز بشكل كبير على مفهوم "الروسوفوبيا"

دميتري بيسكوف
دميتري بيسكوف

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، أمس الجمعة، أن البرلمان الأوروبي يتخذ موقفًا معاديًا واضحًا ضد روسيا، مشيرًا إلى أن ذلك يظهر جليًا في تصريحاته الفظة التي ترتكز بشكل كبير على فكرة "الروسوفوبيا" أو ما يُعرف بـ"رهاب الروس".

وقال بيسكوف، في تعليقه على قرار البرلمان الأوروبي الذي يدعو إلى رفض الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية الروسية، "لقد اتخذ البرلمان الأوروبي منذ أمد بعيد موقفا قويًا ومنهجيًا ضد روسيا. وبالطبع، فإنه يتمسك بهذا الموقف الذي يتعارض مع الدعوة الرئيسية للمشرعين، التي تتمثل في البحث عن سبل بناءة للحوار"، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

واتهم البرلمان الأوروبي بالتحول إلى آلة "تناقضات داخلية تستمر في إصدار التصريحات الفظة".

وأشار البرلمان الأوروبي في قراره الذي اعتمده خلال إحدى جلساته في ستراسبورج إلى رفضه الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة في روسيا، واصفًا إياها بأنها "غير ديمقراطية". 

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