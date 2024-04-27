افتتاح الملتقى التوظيفى السابع عشر التابع لكلية الصيدلة بجامعة القاهرة

أعلن الملتقي التوظيفي التابع لكلية الصيدلة بجامعة القاهرة، افتتاح الدورة السابعة عشر، تحت عنوان "نحو الثورة الصناعية الخامسة"، الذي تم عقده يومي ٢٤-٢٤ من أبريل الجاري في حرم الكلية، بتنظيم النشاط الطلابي “PhAI”، تحت إشراف عميد كلية الصيدلة الدكتورة غادة عبدالباري، والأستاذ الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور أحمد رجب، نائب رئيس جامعة القاهرة، والمجلس الصحي المصري، حيث تم عقد بروتوكول تعاون من قبل هيئه الدواء المصرية مع كلية الصيدلة بجامعة القاهرة.

وشارك أكثر من ٤٥ شركة مصرية وعالمية في هذا الملتقي، بعرض تدريبات صيفية للطلبة وفرص عمل للخريجين، ومن ضمن فعاليات الملقتى انعقاد محاضرات تدريبية من ممثلي هذه الشركات.

وكان من أبرز الحضور مؤسسة “Leaders of tomorrow”، ومنها الدكتور تامر عباس، والدكتور كريم البطاوي، والدكتور سامح الباجوري.