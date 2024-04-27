السبت 27 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

خالد بيبو: ليس لدينا أزمة فى الانتقادات لكن بشرط وجود موضوعية

خالد بيبو
خالد بيبو

كشف خالد بيبو، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أن الالتزام هو شعار الفريق في غرفة الملابس، مشيرًا إلى أن الفريق اعتاد على الأجواء الصعبة.

وكان الأهلي قد تأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا عقب الفوز على مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة في إياب نصف النهائي.

وقال خالد بيبو في تصريحات عقب المباراة، ردًا على الانتقادات التي طالت الفريق واللاعبين مؤخرًا: "ليس لدينا أزمة في الانتقادات، من حق الجميع أن ينتقد لكن بشرط وجود موضوعية، أنا أتحمل النقد لكوني معتاد على مثل تلك الأجواء لكن أتمنى تخفيف الضغط على اللاعبين".

وعن الخسارة في مباراة القمة علّق بيبو: "الناس تركت من قام بتخبئة الكرة وركزت معنا، وأحيانا الهجوم يكون زائد عن الحد".

وأثنى خالد بيبو على إمكانيات وسام أبوعلي مهاجم الفريق، موضحًا أنه يملك إمكانيات كبيرة ومميزة للغاية والمدرب يثق فيه تمامًا.

وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا ليضرب موعدًا مع الترجي التونسي في نهائي البطولة.

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أهداف مباراة الأهلي ومازيمبي 

سجل الأهلي 3 أهداف جميعها في الشوط الثاني، عن طريق محمد عبد المنعم من رأسية في الدقيقة 68 بعد عرضية رائعة من علي معلول.

وسجل وسام أبو علي الهدف الثاني في الدقيقة 83 بعد عرضية رائعة من علي معلول وتسديدة صاروخية من وسام أبو علي في الشباك.

واختتم أكرم توفيق ثلاثية الأهلي في الثواني الأخيرة من زمن المباراة بعد تمريرة من إمام عاشور وتسديدة من أكرم خدعت الحارس وسكنت الشباك.

موعد مباراة الأهلي والترجي في ذهاب نهائي دوري الأبطال

حدد كاف موعد مباراة الذهاب في نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي، والتي ستقام يوم السبت الموافق 18 مايو المقبل في رادس.

أما مباراة الإياب فستقام في القاهرة يوم 25 مايو المقبل.

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