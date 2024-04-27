عاجل.. "حزب الله" يقصف مقرًا عسكريًا إسرائيليًا ردًا على الاعتداءات على جنوب لبنان

أعلن حزب الله اللبناني، مساء أمس الجمعة، أنه قصف موقع "حبوشيت" ومقر قيادة لواء (حرمون 810) في ثكنة "معاليه جولاني" بعشرات صواريخ الكاتيوشا، ردًا على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والمنازل المدنية في جنوب لبنان.

وأضاف الحزب - في بيان صحفي - أنه تم إطلاق رشقة صاروخية نحو مواقع عسكرية إسرائيلية في مزارع شبعا وجبل الشيخ.

وقال الحزب إن مقاتليه استهدافوا موقع "الرمثا" في تلال كفرشوبا اللبنانية المُحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه بشكل مباشر.

وفي وقت سابق الليلة، أعلن الجيش الإسرائيلي اغتياله القيادي في تنظيم "الجماعة الإسلامية" بلبنان، مُصعب خلف، ونسب إليه القيام بالعديد من الأنشطة المعادية ضد إسرائيل.

وجاء في البيان، أن خلف عمل في تنظيم "الجماعة الإسلامية" لشن اعتداءات تخريبية من الأراضي اللبنانية ضد إسرائيل في منطقة مزارع شبعا ومناطق أخرى في الآونة الأخيرة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن طائرة مُقاتلة تابعة لسلاحه الجوي، قصفت مباني كان يتواجد بها عناصر لحزب الله في "طير حرفا" و"عيتا الشعب" جنوب لبنان.

وأضافت حسب صحيفة (تايمز أوف إسرائيل)، أن دباباته قصفت كذلك مواقع في "يارين" و"داريا" لمحو تهديدات، على حد وصفه.

وكان إسرائيلي مُتعاقد مع الجيش قتل في هجوم لحزب الله في منطقة جبل دوف الليلة الماضية، حسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الإسرائيلية.

وقالت الوزارة إن القتيل هو أحد سكان قرية وادي سلامة بالجليل.