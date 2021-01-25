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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

يونانى يهدى محافظة الإسكندرية تاجًا وقاعدة عمود أثرى رومانى

الإثنين 25/يناير/2021 - 01:49 ص
محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية
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التقى محافظ الإسكندرية محمد الشريف بالمواطن اليوناني الجنسية أنجلوس بانديلز فورونوس، والذي يبلغ من العمر 81 عاما من مواليد الإسكندرية، وذلك على إثر مكالمة هاتفية قام بها الأخير مع المحافظ، أبدى خلالها رغبته في إهداء قطعتين أثريتين "تاج وقاعدة عمود أثري روماني توارثه من أجداده"، منذ سنوات عديدة.

وقدم المحافظ جزيل الشكر والتقدير إلى أنجلوس بانديلز على قيامه بإهداء قطعتين أثرتين من العصر الروماني لمحافظة الإسكندرية، مشيدا بالدور الذي قام به والذي ينم عن مدى الانتماء والحب الذي يكنه لمصر وأنه عاشق لتراب مصر،وهو مثال لكل مصري لابد أن يحتذي به.

من جانبه، أعرب المواطن اليوناني عن سعادته البالغة عن مدى الاهتمام الذي تلقاه من محافظ الإسكندرية عقب الاتصال الهاتفي الذي حدث بينهما، واستقباله الفوري له، وقيامه بتوجيه كافة الجهات المعنية بأخذ القطعتين لوضعها فى مكانهما الصحيح.

وأوضح المواطن اليوناني أنه نظرا لحبه الشديد لتلك القطعتين الأثرتين كان حريصًا أن يتم الحفاظ عليهما ووضعهما في المكان الصحيح لهما، من خلال اهدائهما إلى محافظة الإسكندرية، شاكرا فى هذا الإطار حفيده الذي ساعده لتحقيق تلك الأمنية، واختتم حديثه بقوله: "مصر ستبقى أم الدنيا.. وآثارها ستبقي خالدة لإذهال العالم بحضارة مصر".

وعقب اجتماع المحافظ مع المواطن اليوناني، انتقلت فورًا لجنة من المحافظة والآثار برئاسة الدكتور خالد أبو الحمد مدير عام الآثار بالإسكندرية وجميع الجهات المعنية إلى منزل المواطن اليوناني، حيث تم نقل القطعتين الأثريتين فى حراسة شرطة الآثار التى تولت عملية دخولهما منطقة كوم الدكة، وإيداعهما بمعمل الترميم، لإجراء أعمال الترميم اللازمة، وسيتم بعدها نقل القطع الأثرية إلى أحد مخازن الآثار. واتخاذ الإجراءات القانونيةً المتبعة فى هذا الشأن.

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