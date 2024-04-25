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محمد الباز

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مقادير وطريقة عمل حمص الشام في المنزل بوصفتين مميزتين

حمص الشام
حمص الشام

ارتفعت معدلات البحث خلال الساعات القليلة الماضية عبر محرك البحث "جوجل" طريقة عمل حمص الشام لانه من الوصفات المصرية التي يحرص الكثيرون على تناولها وتتميز  بمذاقها المختلف الحار، من خلال التالي نتعرف على طريقة عمل حمص الشام خلال دقائق في المنزل بطريقة بسيطة وسريعة في التحضير.

مقادير حمص الشام

1-ربع كيلو من الحمص.

2-عصير طماطم بمقدر فنجان قهوة. 

3-بصلة كبيرة مبشورة.

4-كمية من الشطة حسب الرغبة.

5-ملح وكمون.

6- ليمونة.

طريقة عمل حمص الشام

الخطوة الأولى نقوم بنقع الحمص في كمية من الماء لمدة اربع ساعات على الأقل. 

الخطوة الثانية نصفي من الماء ويتم وضع كمية أخرى من الماء، ويرفع على النار لمدة عشرين دقيقة.

الخطوة الثالثة نقوم بتصفيته من الماء مرة أخرى ونضع كمية من الماء، وتترك حتى الغليان وحتى تمام  الطهي. 

الخطوة الرابعة نضع عصير الطماطم والبصل المبشور، ويتم تركهم حتى الغليان.

الخطوة الخامسة نضيف الملح والكمون والشطة وتقلب المكونات، وتصب في الأكواب.

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مقادير وطريقة تحضير حمص الشام بوصفة مختلفة 

أولا: نصف كيلو من الحمص.

ثانيا:ملعقة صغيرة من الكمون.

ثالثا: ملعقة صغيرة من الزنجبيل.

رابعا: ملعقة صغيرة من البابريكا.

خامسا: ملعقة صغيرة من الصلصة الحارة.

سادسا: ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

سابعا: ملعقة صغيرة من الملح.

الخطوة الأولى: نقوم بنقع الحمص في كمية من الماء لمدة أربع  ساعات على الاقل. 

الخطوة الثانية: في حلة على النار نضع اربع أكواب من الماء ويتم تكرهم حتى الغليان.

الخطوة الثالثة: نرفع الحلة  من على النار، ويتم إضافة عصير الليمون ويقلب.

الخطوة الرابعة: نضيف الزنجبيل والبابريكا والصلصة الحارة والملح والكمون.

الخطوة الخامسة: نقوم بتقلب جميع المكونات معا، ويتم صبها في الأكواب ويفضل ان نقوم بتقديمها ساخنة.

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