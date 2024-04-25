ماذا تفعل إذا أصيب أحد أفراد أسرتك بصدمة كهربائية؟

تسبب الصدمات الكهربائية ضررًا داخليًا ويصبح معها من الضروري إجراء انعاش للقلب والرئتين، ويرصد التقرير التالي كيفية الوقاية من الصدمات الكهربائية، والاسعافات الأولية للمصاب بها.

غالبًا ما نميل إلى الانغماس في عملنا وحياتنا اليومية، وبقدر ما نحاول، يصبح من الصعب أحيانًا مراقبة المخاطر الكامنة حولنا بشكل مستمر. خلال هذه الأوقات يمكن أن يحدث أي حادث، قد نتعرض للأذى، أو نتعرض للصعق بالكهرباء. عندما يتعرض الشخص للصعق الكهربائي، قد تبدو الإصابات الجسدية طفيفة ولكن يمكن أن تتأثر أعضاء متعددة.

الأعضاء الداخلية

عندما يتعرض الإنسان لصدمة كهربائية، يمر التيار من دائرة إلى أخرى، حيث يحتاج إلى نقطة دخول وخروج، لذلك، إذا تم إمساك سلك حي بكلتا اليدين، فإن التيار سيؤثر على الرئتين والقلب وما إلى ذلك. وإذا لامس رأس الشخص، فسيكون مخرج التيار هو القدم وجميع الأعضاء في المسار مثل المعدة والمثانة. سوف تتأثر الرئة والقلب وما إلى ذلك، ومن ثم، لا ينبغي تحديد حالة المريض بناءً على نسبة الحروق الظاهرة التي يعاني منها بعد التعرض لصدمة كهربائية، إذ يمكن أن تكون الجروح سطحية ولا يمكن تقدير تأثير التيار على الأعضاء الداخلية.

ووفقًا للدكتور سمير ساداوارت، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، مستشفى فورتيس مولوند، "الإجراء الفوري الذي يجب اتخاذه بعد التعرض لصدمة كهربائية: عندما ترى شخصًا ما على اتصال بتيار

قم بإيقاف تشغيل زر الطاقة على الفور واقطع الاتصال باستخدام مكنسة أو عصا خشبية. ثم تحقق مما إذا كان الشخص قد توقف عن التنفس وما إذا كان قلبه قد توقف عن النبض، فيجب التحقق من وجود أعراض أخرى مثل القيء ونمط التنفس وما إلى ذلك، حتى لو لم تكن هناك علامات مرئية، تأكد من نقل الشخص إلى الطبيب للتقييم واستبعاد أي إصابات داخلية.

كما أن الإسعافات الأولية إلزامية، لذلك إذا كان هناك أي علامات حروق، قم بوضع الجرح تحت الماء على الفور.

الوقاية خير من العلاج

يجب التأكد من عدم وجود أسلاك بها قطع أو فتحات؛ قم بتركيب أدوات التعثر الكهربائية بحيث تساعد في إيقاف تشغيل الطاقة تلقائيًا في حالة وجود مشكلة حالية. تأكد من عدم قيام الأطفال بلمس أي سلك مغمور في الماء. تثقيفهم حول التيار الكهربائي، بحيث لا يلمسوا أو يقتربوا من أي أنظمة أسلاك كهربائية عندما يخرجون في الهواء الطلق.