الجمعة 26 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

حملة تموينية مكثفة على المخابز والمحال التجارية بحدائق الأهرام (صور)

حملة تموينية
حملة تموينية

شنت إدارة التموين بحي الأهرام، حملة مكثفة على عدد من المخابز والمحال التجارية بمنطقة حدائق الأهرام، للتأكد من التزام التجار بالأسعار المقررة، فضلًا عن فحص العديد من المنتجات للتأكد من سلامتها وجودتها.

قاد الحملة أمل خالد، مدير عام تموين الأهرام، ومصطفى عبد العليم، رئيس قطاع تموين حدائق الأهرام.

ونجحت الحملة في ضبط العديد من المخالفات، وحررت محاضر المحال والمخابز المخالفة.

يأتي هذا في إطار توجيهات القيادة السياسية لتوفير السلع والخدمات للمواطنين بأسعار مناسبة وبجودة عالية.

وكشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن حملات مكثفة لمراقبة المخابز السياحية والإفرنجية للتأكد من التزامها بأسعار الخبز الحر والفينو المقررة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء بتكثيف الرقابة وضمان حقوق المستهلك.

أرقام صادمة

وأكد الدكتور أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، تسلم تقرير يوضح عدد المخالفات التي تم تحريرها ضد المخابز المخالفة، مشيرًا إلى أنه جار حصر جميع المخالفات على مستوى الجمهورية.

عقوبات صارمة

وشدد "كمال" على أن المخالفين سيتعرضون لعقوبات صارمة، تتراوح بين الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة 500 جنيه، أو الحبس سنة وغرامة 5 آلاف جنيه، وذلك طبقًا للقوانين المنظمة للأمر.

لجان جديدة

 وأعلن إبراهيم السجينى، رئيس جهاز حماية المستهلك، عن تشكيل لجان إضافية للرقابة على الأسواق، خاصة في أيام العطلات، لضمان عدم وجود أي مخالفات.

التزام حكومى

 وأكدت وزارة التموين، أن المخابز السياحية والإفرنجية تنتج الخبز الحر والفينو بالأسعار والأوزان المُقررة، وذلك تنفيذًا للقرار الوزاري رقم 15 لسنة 2024.

كما عقد اجتماع موسع  بين وزارة  التموين واتحاد الغرف التجارية في إطار مبادرة تخفيض الأسعار بالغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، وذلك بحضور كل من الدكتور أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، وأسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، وأحمد أبو الفضل رئيس الإدارة المركزية للرقابة، وحضور منتسبي الغرفة من التجار والصناع والمستوردين وأصحاب السلاسل التجارية، وذلك للحديث عن التخفيضات في مجال السلع الغذائية والسلع الاستهلاكية والأدوات المنزلية والكهربائية.

حملة تموينية
حملة تموينية
حملة تموينية
حملة تموينية
حملة تموينية
حملة تموينية
حملة تموينية
حملة تموينية
إدارة التموين بحي الأهرام حملة مكثفة على عدد من المخابز والمحال منطقة حدائق الأهرام التزام التجار بالأسعار أمل خالد مدير عام تموين الأهرام

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