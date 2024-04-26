جوارديولا: الصراع على لقب الدورى الإنجليزى مازال قائمًا

أكد بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، إن الصراع على بطولة الدوري الإنجليزي لم ينته بعد على الرغم من تعثر ليفربول أمام إيفرتون.

وحقق مانشستر سيتي فوزا كبيرا على برايتون بأربعة أهداف دون رد في إطار منافسات الجولة 29 المؤجلة من بطولة الدوري الإنجليزي.

وقال بيب جوارديولا في تصريحات لشبكة "بي بي سي": "أمنح الكثير من الفضل في هذا الفوز إلى اللاعبين لأنني أعرف جيدًا الخصم الذي نواجهه، لقد عانى برايتون من غيابات عديدة هذا الموسم ومع ذلك الفريق يلعب بشجاعة كبيرة وسيستمرن في القيام بذلك".

وأضاف: "حققنا نتيجة جيدة اليوم، فقد سجلنا 4 أهداف وتحدثنا كفريق أنه لو لم نمتلك الكرة فسوف نعاني واللاعبون فعلوا ذلك بشكل جيد للغاية".

وتابع: "قلت من قبل أن ما فعلنا في الماضي ليس بالضرورة أننا سنفعله في المستقبل، هناك 5 مباريات متبقية ونحن نعلم أن فارق النقاط ضئيل للغاية وعلينا الفوز في كل مباراة".

وأتم تصريحاته بالحديث عن انحصار اللقب بين مانشستر سيتي وأرسنال، حيث قال جوارديولا: "ما حديث لليفربول هزيمتين متتاليتين يمكن أن يحدث لأرسنال ويمكن أن يحدث لنا، المهم هو أننا لانزال هناك، وهناك الكثير من المباريات لنلعبها".

مانشستر سيتي يسحق برايتون برباعية

كان مانشستر سيتي قد سحق مضيفه برايتون ألبيون برباعية نظيفة في الجولة 29 المؤجلة من الدوري الإنجليزي.

تقدم كيفن دي بروين لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 17 من رأسية قبل أن يضيف فيل فودين الهدف الثاني لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 26، قبل أن يعود اللاعب ليسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 34.

في الشوط الثاني، أحرز جوليان ألفاريز هدف مانشستر سيتي الرابع بالدقيقة 64 من اللقاء.

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