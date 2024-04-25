الخميس 25 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

البريميرليج: مانشستر سيتي يتقدم على برايتون بثلاثية في الشوط الأول

فيل فودين
فيل فودين

تقدم مانشستر سيتي على مضيفه برايتون ألبيون في الشوط الأول من مباراتهما المؤجلة من الجولة الـ29 لبطولة الدوري الإنجليزي (البريميرليج) والتي تجمعهما على ملعب فالمر، بثلاثة أهداف دون رد.
أحداث الشوط الأول

وفرض مانشستر سيتي استحواذه على مجريات اللعب من الدقائق الأولى للمباراة، وضغط على دفاعات فريق برايتون لإيقاعهم في الأخطاء وتسجيل هدف مبكر يؤكدون به سيطرتهم على المباراة، فيما حاول فريق برايتون الخروج بالكرة من ضغط مانشستر سيتي والوصول للمرمى وتسجيل هدف عكس سير المباراة.

وشهدت الربع ساعة الأولى من المباراة أداءً هجوميًا مميزًا من كلا الفريقين، وحاول كلًا منهما الوصول للمرمى.

وسجل كيفن دي بروين هدف التقدم لمانشستر سيتي في الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول بصناعة من زميله كيل والكر.

واستمر الضغط الهجومي من قبل لاعبي مانشستر سيتي لتسجيل الهدف الثاني في الدقائق التالية.

وأضاف فيل فودين الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول.

وأضاف فودين الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة 34 بعدما أخطأ دفاع برايتون في الخروج بالكرة من منطقة جزائه وارتطمت الكرة بساق بيرناردو سيلفا ووصلت لفيل فودين الذي سددها بيسراه مباشرة في المرمى وسكنت الشباك على يمين الحارس.

واستمرت المحاولات الهجومية من قبل لاعبي السيتي في الدقائق التالية للشوط الأول، فيما حاول فريق برايتون الخروج بالكرة والوصول للمرمى لتسجيل هدف تقليص الفارق ولكن ضغط مانشستر سيتي حرمهم من الوصول لمرمى إديرسون.

وانطلق فيل فودين بهجمة مرتدة لمانشستر سيتي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع بعد تمريرة من روبن دياز وأرسل كرة عرضية داخل منطقة جزاء برايتون أبعدها الدفاع ولكن الحكم أشار لوجود حالة تسلل على فودين.

وحاول فريق برايتون الضغط على دفاعات مانشستر سيتي في الدقائق الخمسة الأخيرة من عمر الشوط الأول على أمل إيجاد ثغرة لاختراق الدفاع وتسجيل هدف تقليص الفارق.

وسدد لاعبو مانشستر سيتي 3 كرات على المرمى من 7 محاولات وخرجت 4 كرات من الملعب، مقابل تسديدتين من 3 محاولات لفريق برايتون.

واستحوذ مانشستر سيتي على مجريات اللعب بنسبة 62% مقابل 38% لصالح فريق برايتون.

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