الجمعة 26 أبريل 2024
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سياسي

شيخ قبيلة بلى: سيناء تشهد طفرة تنموية فى كل المجالات لم تحدث من قبل

الشيخ أمين الشعراوي
الشيخ أمين الشعراوي

هنأ الشيخ أمين شعراوي، شيخ قبيلة بلي، الرئيس عبدالفتاح السيسي،  والقوات المسلحة قيادة وضباطا وجنودا والشعب المصري، وأبناء سيناء، بالذكرى الثانية والأربعين لذكرى تحرير سيناء، مشددًا على أن الرئيس السيسي أعطى سيناء اهتماما كبيرا، ووضعها على خارطة التنمية. 

وأشار شعراوي، في تصريحات لـ"الدستور"، أن الرئيس رصد لسيناء ميزانية ضخمة لاستكمال مسيرة التنمية والبناء، حيث تم تطوير ميناء العريش وخط السكة الحديد الذي يربط نوبيع بميناء العريش، وتمهيد الطرق وتطوير بحيرة البردويل، ومشروعات لم تشهدها أرض الفيروز من 40 عاما.

المشروعات التنموية توفر فرص عمل لشباب سيناء

وأكد شيخ قبيلة بلي أنه يتوقع أن يتغير شكل سيناء كليا للأفضل نتيجة للمشروعات التنموية التى تشهدها، مشيرا إلى أن هناك الكثير من المشروعات التى توفر فرص عمل للشباب، وهو كان مطلبا رئيسيا لأبناء سيناء في السابق، فالمشروعات الزراعية والتعدينية قدمت حلا لأزمة نقص فرص العمل.

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وشدد الشعراوي على أن  المشروعات القومية بسيناء بدأت تؤتي ثمارها وبدأ أبناء سيناء في حصاد النتائج، حيث تم بناء مدارس ووحدات صحية والكثير من المشروعات الخدمية التى سهلت حياة المواطن السيناوي.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان قد هنأ المصريين، بالذكرى الـ42 لتحرير سيناء.

وقال الرئيس عبر حسابه على فيسبوك: "نحتفل اليوم بذكرى تحرير سيناء، تلك البقعة الغالية من أرض مصر الطاهرة. إنه يوم يعكس قوة الإرادة المصرية وصلابة عزيمتنا في استرداد كل شبر من أرضنا، نتذكر اليوم تضحيات شهدائنا الأبرار وبطولات جنودنا البواسل الذين أعادوا للوطن كرامته وسيادته على أرض سيناء الحبيبة".

وأضاف الرئيس: أن تحرير سيناء كان تأكيدًا على قدرة هذا الشعب على تحقيق المستحيل والحفاظ على مقدراته، فلنجعل من هذه الذكرى محطة لتجديد العهد على مواصلة بناء وطننا وتعزيز وحدتنا والعمل على رفعة شأنه بين الأمم، تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر.

الشيخ أمين شعراوي شيخ قبيلة بلي تحرير سيناء الذكرى الثانية والأربعين الرئيس عبدالفتاح السيسي

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