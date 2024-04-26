عضو مجلس الزمالك: تركيزنا على مباراة دريمز ولا نلتفت لقضية "بوطيب"

تحدث أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف على قطاع الكرة بالنادي، عن مواجهة دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل الزمالك ضيفًا على دريمز مساء الأحد المقبل في إياب الدور نصف النهائي من بطولة الكونفدرالية.

وكان الزمالك قد تعادل سلبيًا في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد القاهرة يوم الأحد الماضي.

وقال أحمد سليمان، في تصريحات تليفزيونية: "جميع لاعبي الزمالك شاركوا في مران الفريق الأول في غانا".

وأضاف: "أحمد سيد زيزو وعمر جابر شاركا في التدريبات في مصر وغانا، واليوم أحمد فتوح أول مرة يشارك مع الفريق".

وتابع: "دريمز لا يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة في غانا، منذ أن صعدنا للطائرة وتركيزنا على مواجهة دريمز فقط ولا نلتفت لقضية خالد بوطيب".

وواصل حديثه: "مجلس إدارة الزمالك لديه إصرار على حل جميع مشاكل النادي ودورنا أن نعود بالزمالك لسابق عهده على المستوى المحلي وكذلك الأفريقي، وهدف الجميع لاعبين وجهاز فني ومجلس إدارة هو التأهل لنهائي الكونفدرالية".

وأتم تصريحاته: "خبرات لاعبي الزمالك ترجح كفتنا أمام دريمز، وبمشيئة الله سنحصل على بطاقة التأهل إلى النهائي".

ومن المنتظر أن يلتقي الزمالك في حال تأهله إلى نهائي الكونفدرالية مع الفائز من مواجهة نهضة بركان المغربي واتحاد العاصمة الجزائري.

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بعثة الزمالك تصل مدينة كوماسي الغانية

كانت بعثة الزمالك قد وصلت إلى مدينة كوماسي الغاني عصر الخميس، لخوض مواجهة دريمز في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية المقرر له في السابعة من مساء اليوم باستاد بابا يارا الرياضي.

وضمت قائمة الزمالك لمباراة دريمز في إياب نصف نهائي الكونفدرالية كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد- معاذ علاء الدين– عبدالرحمن نفاد.

خط الدفاع: عمر جابر- حمزة المثلوثي- حسام عبدالمجيد- مصطفى الزناري- ياسر حمد– أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا- محمد شحاتة- أحمد حمدي- زياد كمال- ترافيس موتيابا– إبراهيما نداي– محمد عاطف– سيد عبدالله "نيمار"- مهاب ياسر- محمود عبدالرازق "شيكابالا"- مصطفى شلبي- أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري- ناصر منسي- سامسون أكينيولا.

