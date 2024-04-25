الخميس 25 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الكونفدرالية: بعثة الزمالك تصل كوماسي لمواجهة دريمز الغاني

الفريق الأول لكرة
الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك مدينة كوماسي الغانية؛ استعدادًا لخوض مباراة دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر له في السابعة من مساء اليوم باستاد بابا يارا الرياضي.

ويترأس البعثة د.حسام المندوه أمين الصندوق، ويرافق الفريق كل من الكابتن حسين لبيب رئيس النادي وأحمد سليمان، عضو مجلس الإدارة وعبد الله جورج مستشار مجلس الإدارة.

قائمة الزمالك لمواجهة دريمز الغاني في الكونفدرالية 

حراسة المرمى: محمد عواد - معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد  - مصطفى الزناري - ياسر حمد – أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - ترافيس موتيابا – إبراهيما نداي – محمد عاطف – سيد عبد الله "نيمار" - مهاب ياسر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط  الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

تفاصيل جلسة حسام المندوة مع جوميز قبل السفر 

حرص الدكتور حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق في غانا، على عقد جلسة مع البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للأبيض، في مطار القاهرة الدولي قبل السفر إلى مدينة كوماسي الغانية، استعدادًا لمواجهة دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية المقرر لها يوم الأحد المقبل.

وشهدت الجلسة الحديث بين رئيس البعثة والمدير الفني، بشأن ترتيبات برنامج الزمالك في كوماسي، وأبرز ما يحتاجه الجهاز الفني واللاعبون.

ويسعى د.حسام المندوه لتوفير سبل الراحة لبعثة الفريق خلال رحلة كوماسي، وحرص على مراجعة الترتيبات الإدارية الخاصة بالسفر والإقامة وملاعب التدريب والتنقلات مع عبد الواحد السيد مدير الكرة وعمرو أبو العز المدير الإداري.

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