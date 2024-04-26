الجمعة 26 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

"المكان".. معرض جماعى من وح عالم محمود سعيد في ذكرى رحيله الستين

معرض جماعي
معرض جماعي

في الذكرى الستين على رحيل الفنان الرائد محمود سعيد، ينظم قطاع الفنون التشكيلية تحت رعاية وزيرة الثقافة ا. د. نيفين الكيلاني معرض تحت عنوان "المكان" يجتمع من خلاله سبعة فنانين معاصرين من أجيال مختلفة تعايشوا مع المكان وامتزجوا معه لتصبح أعمالهم بمثابة تعبير صادق عن روح المكان.


يفتتح المعرض ا. د. وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية وكوكبة من الفنانين يوم السبت 27 إبريل2024 في تمام الساعة السابعة مساءً بمركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية، ويشارك في المعرض الفنانون: أحمد عبد الكريم، إيمان عزت، بكري محمد بكري، باتسيه أحمد، عبد الوهاب عبد المحسن، محمد عرابي، مرفت شاذلي هلالي. تعرض أعمالهم جنبا إلى جنب في رحاب صاحب المدينة "محمود سعيد" بقاعتي أجيال (1،2). 

بوستر معرض “المكان” من وحي مدينة محمود سعيد


وقال الفنان وليد قانوش في بيان صحفي: "لعب الفن منذ فجر التاريخ دورا محوريا ومهما في توثيق حياة البشر والبيئات التي عاشوا فيها، والمشهد السردي البصري أكثر أهمية وصدق من الكتابة حيث تتعدد التأويلات في النص المكتوب على خلاف البعد البصري... ويعود فضل الكثير من المعارف والمعلومات التاريخية إلى الجداريات والرسومات الأثرية وغيرها من وسائل عبرت عن تلك العلاقة بين الشخصية والمكان.
 

وتابع،  هذه هي فكرة العرض التشكيلي المصاحب لاحتفالية متحف محمود سعيد بمناسبة مرور ستين عاما على رحيله... وهو عرض من وحي عالم الفنان الرائد الذي تأثر بعروس الثغر وأبدع العديد من الأعمال التي وثقت العادات والمظاهر الشعبية والطابع المعماري وغيرها من أشكال الحياة في تلك الحقبة الزمنية.. معرض مشوق وثري يضم نخبة من الفنانين الذين شغفوا في أعمالهم بتجسيد روح المكان وفضاءاته، تجارب تمثل القطر المصري من الجنوب حتى الشمال".

يذكر أن المعرض يستمر حتى 18 مايو 2024، وعنوانه 6 شارع محمد باشا سعيد – جناكليس – الإسكندرية، ومواعيده يوميا من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 4 عصرا عدا يومي الإثنين والجمعة.

الرائد المصري محمود مختار الفنان محمود مختار النحات محمود مختار المثال محمود مختار محمود مختار معرض المكان

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