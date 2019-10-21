مباراة بيراميدز ضد الانتاج الحربي بث مباشر اليوم 21-10-2019
مشاهدة
مباراة بيراميدز والانتاج الحربي بث مباشر مساء اليوم 21 اكتوبر حيث يستضيف ملعب
السلام اللقاء الذى يجمع الفريقين فى ختام منافسات الاسبوع الرابع من بطولة الدورى
المصرى الممتاز Pyramids vs
production war فى
بث مباشر من خلال موقع كورة اون لايف.
بث
مباشر مشاهدة مباراة بيراميدز مع الانتاج الحربي لايف عبر موقع كورة اون فى ختام
منافسات الاسبوع الرابع من البطولة المصرية حيث تنطلق المباراة فى توقيت الساعة
الخامسة والنصف مساء بتوقيت مصر وهو يوافق السادسة والنصف مساء بتوقيت السعودية
مشاهدة مباريات اليوم فى تحديث مستمر بدون تقطيع.
مشاهدة مباراة بيراميدز والانتاج
الحربي
ترتيب الفريقين في الدوري
يأتي فريق بيراميدز في المركز الثالث
في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 8 نقاط، بفارق نقطتين عن الزمالك
المتصدر، ونقطة واحدة عن الأهلي الوصيف.
ويحتل فريق الإنتاج الحربي المركز
الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 6 نقاط، بالتساوي مع حرس الحدود
ومصر المقاصة والإسماعيلي.
لمشاهدة البث المباشر لمباراة الإنتاج
الحربي ضد بيراميدز في الدوري المصري
مشاهدة
مباراة بيراميدز والانتاج الحربي بث مباشر مساء اليوم 21 اكتوبر حيث يستضيف ملعب
السلام اللقاء الذى يجمع الفريقين فى ختام منافسات الاسبوع الرابع من بطولة الدورى
المصرى الممتاز Pyramids vs
production war فى
بث مباشر من خلال موقع كورة اون لايف.
بث مباشر مشاهدة مباراة
بيراميدز مع الانتاج الحربي لايف عبر موقع كورة اون فى ختام منافسات الاسبوع
الرابع من البطولة المصرية حيث تنطلق المباراة فى توقيت الساعة الخامسة والنصف
مساء بتوقيت مصر وهو يوافق السادسة والنصف مساء بتوقيت السعودية مشاهدة مباريات
اليوم فى تحديث مستمر بدون تقطيع.