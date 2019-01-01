حسن راتب يدعو لاستغلال طاقة الجاليات المصرية: "جيش ضخم له وزن"

دعا الدكتور حسن راتب، رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، للاستفادة من الطاقات الكامنة في الجاليات المصرية بالخارج، مؤكدًا أن العاملين بالخارج جيش ضخم، وناس ناجحة قدرت تحقق ذاتها خارج وطنها.

وأكد راتب في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أهمية تكوين علاقات اقتصادية ضخمة، تستفيد من العاملين في الخارج الذين عرفوا الظروف في الخارج، وتجاوبوا معها.

وأردف: "يجب أن نوجد عمليات اقتصادية مشتركة، مع مدخلات المصريين في الخارج، كما يجب أن نجيد التسويق لمشروعات محور قناة السويس الضخمة، لكن للأسف لا تجد من يسوق لها في الخارج".

ووجه رسالة للعاملين بالخارج: "امنحونا خبرة المكان والسكان، فمصر لن تعود لريادتها إلا بمن نجحوا في الداخل والخارج، لابد أن يقودوا حركة النهضة الحقيقية، أما الفشلة لا يصدرون النجاح".