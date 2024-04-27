السبت 27 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

"الناتو": ألمانيا أكبر مساهم أوروبى فى المساعدات العسكرية لأوكرانيا

المساعدات العسكرية
المساعدات العسكرية لأوكرانيا

أثنى الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي "الناتو"، ينس شتولتنبرج، أمس الجمعة، على الدعم الألماني للحلف، قائلًا: إن برلين أكبر مساهم أوروبي في المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

 

وأوضح شتولتنبرج، في تغريدة نشرها موقع الحلف العسكري على منصة "اكس" اليوم، أن "ألمانيا تقدم مساهماتٍ كبيرة في أمن الحلفاء، وحقيقة أن ألمانيا تستثمر الآن 2% من الناتج المجلي الإجمالي في مجال الدفاع، فإن هذا يشكل أهمية بالنسبة لنا جميعًا".

 

وقدّم الأمين العام للحلف، في تغريدة أخرى للحلف على منصة "اكس" الجمعة، الشكر كذلك إلى المستشار الألماني، أولاف شولتز، على "دور ألمانيا الرائد في حلف شمال الأطلنطي وعلى دعمها لأوكرانيا".

 

وجاءت هذه التصريحات من جانب الأمين العام بعد لقائه مع المستشار الألماني اليوم في برلين.

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