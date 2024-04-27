قيادي حوثي: فلتوجه أمريكا سفنها وسفن إسرائيل بالإبحار مجددا لتكون صيدا شهيا لقواتنا

قال عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي إنه إذا "كانت واشنطن ترى انخفاض عمليات الحوثيين حقيقة، فلتوجه سفنها وسفن اسرائيل بالإبحار مجددا لتكون صيدا شهيا لقواتنا".



وفي حسابه على منصة "إكس"، كتب عضو المجلس السياسي الأعلى لجماعة "أنصار الله" اليمنية محمد علي الحوثي: "إن كانت أمريكا زعمت انخفاض عمليات القوات المسلحة اليمنية لتحافظ على ماء وجهها وتنسحب من عسكرة البحر وتوصل رسالة لشركات التأمين عكس رسالتها في البداية، فهذا خداع ذاتي إيجابي".



وأضاف الحوثي: "أما إن كانت ترى انخفاض العمليات حقيقة، فلتوجه سفنها وسفن ربيبتها إسرائيل بالإبحار مجددا لتكون صيدا شهيا لقواتنا".



هذا وزعم قائد القوات الجوية الأمريكية في الشرق الأوسط الجنرال أليكسوس غرينكويتش الأربعاء أن حركة "أنصار الله الحوثيين" بصدد استنفاد مخزونها من الأسلحة، في حين تزامن تصريح غرينكويتش مع إعلان محمد علي الحوثي أنه لا يزال لدى حركة "أنصار الله" الكثير من المفاجآت العسكرية لـ"الدفاع عن اليمن ونصرة فلسطين".



