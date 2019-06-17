نون مصر يقدم كوبونات خصم بالتعاون مع موقع الكوبونيست للكوبونات والعروض

بالتعاون مع موقع نون مصر كوبون خصم نون مصر بخصومات تصل الى 500 جنيه على تشكيلة كبيرة من المنتجات حيث يقدم موقع الكوبونيست كود خصم نون مصر بقيمة 150 جنيه ولكنه ايضا صالح على المنتجات المخفضة لذلك يمكنك ان تحصل على تخفيض يصل الى 500 جنيه عند الشراء من نون مصر كوم خاصة فى اقسام الموبايلات والاجهزة المنزلية وغيرها

فرصة كبيرة من متجر نون مصر :

قبل الدخول الى موقع نون مصر واختيار المنتج الذى تريد شراءه اذهب الى موقع الكوبونيست واختار كود خصم نون المناسب لك.

استخدم الكوبونات التالية

EGY82 او USE69 او On11

كل هذه الكوبونات صحيحة وفعالة وستحصل على خصم عند الشراء من نون مصر دوت كوم

فقط اختار منتجك من نون ثم ادخل الكود عند الشراء وقبل اتمام الدفع ويوفر نون مصر الكثير من طرق الدفع منها الدفع عند الاستلام

هذه الكوبونات يمكن الحصول عليها من اى موقع موجود عبر البحث من خلال جوجل ، ولكن ليست كلها صحيحة او سارية ، ولتفادي الكوبونات المزيفة او المنتهية التى تطرحها مواقع غير موثوقة تم اطلاق موقع الكوبونيست

كي يصبح الموقع الاول والمتخصص فى كوبونات الخصم والتخفيضات لكافة المتاجر الكبرى وأشهر الماركات العالمية .

لا يقتصر الموقع على توفير الكوبونات وفقط ، بل يقوم القائمين عليه بتجربتها والتأكد من انها فعالة وسارية ويمكن استخدمها قبل طرحها على رئيسية الموقع لعملائه وزواره .

يضم الموقع كوبونات لمتاجر شهيرة وعالمية مثل سوق ،جوميا ، على اكسبريس ، نسناس ، قولدن سنت ، زافول ، فانيلا ، مودانيسا ، جولى شيك ، أناس ، نمشي ، جملون ، والمزيد الذي يمكن تصفحه عبر قائمة تصنيف خاصة للمتاجر

كما يقدم موقع الكوبونيست

خدمة خاصة لزواره فقط عبر التواصل مع كبرى المتاجروطرح

منتجات الماركات العالمية باسعارخاصة ، حيث يتم تخصيص كوبونات حصرية من المتاجر المشهورة وتوفير الكثير من الكوبونات او اكواد الخصم مثل كود خصم نون او كوبون شي ان لزوار موقع الكوبونيست فقط وغير متاحة للحصول عليها باى طريقة اخرى حتى وان كان من عملاء موقع التسوق نفسه

وللمزيد من التميز لزوار الكوبونيستاطلق المتجر أيقونة جديدة

" طلب كوبون مميز"

كي يشعر المتسوق انه يخاطب القائمين على الموقع وجهاً لوجه ، ويتم تلبية هذا

الطلب فوراً بالتواصل مع المتجر الذي يرغب المتسوق فى الحصول على كوبون مميز وحصري له وغير مسبوق فىاى موقع آخر وإرساله له عبر البريد الإلكتروني بمجرد توافره

وإذا صادف المتسوق كوبون منتهي او غير فعال ، هناك أيقونة صغيرة يتم الضغط عليها لتحديد الكوبون داخل فئة "منتهي" كي يتم حذفه واستبداله بكوبون جديد وساري صالح للاستخدام .

ومن مميزات الموقع سهولة الحصول على الكود الموجود داخل الكوبون ونسخه والانتقال الى متجر التسوق بنقرة واحدة فقط . كما يسهل عملية البحث عن المتجر المفضل بتصنيفات داخل فئات وقوائم تضم كوبونات كل متجر على حدة



