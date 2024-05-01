الأربعاء 01 مايو 2024
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سياسي

مدينة السيسى.. دعاء زهران: أبناء سيناء يقدرون دور الرئيس فى تنمية أرض الفيروز

الدكتورة دعاء زهران
الدكتورة دعاء زهران

أشادت الدكتورة دعاء زهران، أمين أمانة التدريب والتثقيف بالمركزية بحزب مصر أكتوبر ورئيس مجلس أمناء مؤسسة هي تستطيع للتنمية، بإطلاق اسم الرئيس السيسي على إحدى مدن الجيل الرابع الجاري إنشاؤها بمنطقة العجرة بشمال  سيناء.

وأوضحت زهران، أن إطلاق اسم الرئيس السيسي هذه المدينة، هي لمسة وفاء وتقديرًا بالدور الكبير الذي قام به منذ عام 2013 وحتى الآن، حيث شهدت محافظة شمال سيناء فى عهد الرئيس السيسي نهضة حقيقية فى جميع المجلات، بالإضافة إلى القضاء على الإرهاب الأسود الذي كان يقتل ويروع المواطنين.

 

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وأشارت إلى أن عمليات التنمية الشاملة وغير المسبوقة التي حظيت بها سيناء الغالية، في عهد الرئيس السيسي، رسمت مستقبلًا مشرقًا لأرض الفيروز؛ لتكون نقطة مضيئة في تاريخ مصر المشرف، وسيسطرها التاريخ من نور.

وأضافت أن أرض الفيروز نالت اهتماما شديدا للغاية من القيادة السياسية، لذا وضعت الدولة تنمية سيناء على رأس أولوياتها، وحرصت الحكومة خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 23 /24، على وضع مخصصات مالية كبيرة لتنفيذ مشروعات تنموية في التعليم والصحة والنقل والزراعة، واستكمالا لخطة العام الجاري.

الدكتورة دعاء زهران أمانة التدريب أمناء مؤسسة السيسي العجرة الرئيس السيسي

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