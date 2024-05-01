الأربعاء 01 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصطفى بكرى: اتحاد القبائل العربية يؤكد موقفه ضد تهجير الفلسطينيين لسيناء

مصطفى بكري
مصطفى بكري

أعلن النائب مصطفى بكري، المتحدث الرسمي لاتحاد القبائل العربية، عن تفاصيل إطلاق اتحاد القبائل العربية، موضحًا أن الاتحاد يجمع بين قيادات ورموز القبائل بهدف تحقيق سلسلة من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها تعزيز الوحدة القبلية للتصدي للتحديات الوطنية.

وكشف بكري، خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير"، على قناة صدى البلد، عن اختيار الرئيس عبدالفتاح السيسي كرئيس شرفي للاتحاد، وهو القرار الذي لاقى استحسانًا واسعًا من الحضور في المؤتمر الافتتاحي للاتحاد، وأعلن أيضًا عن تعيين الشيخ إبراهيم العرجاني، رئيس اتحاد قبائل سيناء، رئيسًا للاتحاد، تقديرًا لمساهمته الوطنية والاجتماعية.

وأكد، على الدلالة البالغة لانعقاد المؤتمر الأول للاتحاد في هذه اللحظة الفارقة، مشددًا على ضرورة الالتفاف حول القيادة السياسية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، ورفض أي مخططات لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، وهو ما تقف مصر ضده بشكل قاطع.

وأشاد بالتطورات التنموية الكبرى التي تشهدها سيناء في عهد الرئيس السيسي، والتي تشمل مختلف المجالات وتتضمن أيضًا مكافحة الإرهاب، وأضاف أن القبائل العربية لعبت دورًا محوريًا عبر التاريخ في دعم الدولة والوقوف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية.

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