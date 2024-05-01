جامعة الجلالة تعزز شراكاتها الدولية ببروتوكول تعاون مع جامعة أريزونا الأمريكية (فيديو)

أعلن الدكتور محمد الشناوى، رئيس جامعة الجلالة الأهلية، عن تحقيق قفزات كبيرة في منظومة الجامعات المصرية، مُشيدًا بدور القيادة السياسية في دعم التوسع التعليمي وإضافة الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية.

وأوضح الشناوى خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير"، على قناة صدى البلد، أن جامعة الجلالة التي بدأت رحلتها التعليمية بألف طالب، وصلت الآن إلى 8650 طالبًا، مشددًا على التزام الجامعة بإعداد الطلاب لمتطلبات سوق العمل من خلال برامج دراسية متطورة.

وأكد على أهمية الارتباط الوثيق بين الطلاب وسوق العمل، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لتقديم برامج أكاديمية وتدريبية ذات جودة عالية، والتحديث المستمر للمناهج لتنمية مهارات الطلاب وفقًا لأحدث التطورات، كما كشف عن إطلاق تخصص لغة الإشارة كأولى خطوات الجامعة نحو التخصصات النوعية، مؤكدًا على الحاجة الماسة لهذا التخصص في مصر التي يعيش بها 7 ملايين مواطن يستفيدون منه.

وأبرز "الشناوى" الشراكات الدولية التي أبرمتها الجامعة، وعلى رأسها الشراكة مع جامعة أريزونا ستيت الأمريكية، والتي تعد من أرقى الجامعات على مستوى العالم، مشيرًا إلى فرصة الطلاب في الحصول على شهادات مزدوجة من كلا الجامعتين، وألقى الضوء على أهمية تخصص علوم الحاسب، مؤكدًا على ضرورة استخدام أحدث الأدوات التعليمية والابتكار في تدريس هذا التخصص الحيوي.