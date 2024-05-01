اتحاد القبائل العربية.. تجمع تنموي واجتماعي وثقافي يضم نخبة المجتمع

دشن اتحاد القبائل العربية في مصر، الأربعاء، مؤتمره الأول حيث أعلن تأسيس مدينة السيسي في سيناء بحضور جميع فئات المجتمع.

حضر المؤتمر أطياف عديدة من المجتمع إذ وصل وفد يضم سياسيين وإعلاميين ورياضيين ورموز مجتمعية وعددا من شيوخ القبائل إلى سيناء، لحضور مؤتمر اتحاد القبائل العربية الأول وتدشين مدينة السيسي.

في 2013 أُنشئ مجلس اتحاد القبائل العربية وقد تم تدشينه بشكله النهائى فى بداية عام 2020، ويعتبر المجلس ظهيرًا شعبيًا يدعم مؤسسات الدولة في سيناء.

جرى إنشاء هذا المجلس بدافع ذاتي من 30 قبيلة مصرية سيناوية وليس له أي مطالب، حيث يضم المجلس شريحة كبيرة من المجتمع.

واليوم أعيد تنظيم هيكل اتحاد القبائل العربية في مصر وضم عددًا من القبائل العربية من مختلف المحافظات.

يضم اتحاد القبائل العربية رموز وقيادات شعبية متعددة

يضم اتحاد القبائل العربية رموز وقيادات متعددة لتحقيق أهداف منها توحيد الصف للقبائل العربية والمصرية لمواجهة التحديات التى تهدد أمنها.

كما أن هذه القبائل لعبت ولا تزال تلعب دورًا كبيرًا جنبا إلى جنب مع القوات المسلحة لحماية سيناء، كذا وان كل مواقف القبائل تؤكد على حرص القبائل على الحفاظ الهوية المصرية ومواجهة الاحتلال الاسرائيلى، مشيدا بموقف القبائل فى مواجهة اي عدوان لسيناء.

ويستهدف اتحاد القبائل العربية توعية شباب القبائل والعائلات المصرية بما يضمن عدم انسياقهم وراء الأفكار الهدامة وتطهير جسد القبائل والعائلات المصرية من الأفكار الهدامة والمتطرفة.

ويستهدف اتحاد القبائل العربية لم شمل القبائل والعائلات المصرية تحت مظلة الدولة والارتقاء بها ورعاية أبنائها فى شتى المجالات والعمل على تطوير وتنمية ثقافة القبائل للقضاء على العصبية القبلية ودعم الحكومة المصرية وأجهزة الدولة ومؤسساتها الوطنية والسياسية والمدنية فى حماية الوطن وضمان أمنه واستقراره ورفاهيته.