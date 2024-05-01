بعد تدشين أول مؤتمر.. ننشر الهيكل التنظيمى لاتحاد القبائل العربية

دشن اتحاد القبائل العربية في مصر، اليوم الأربعاء، مؤتمره الأول، معلنًا عن تأسيس مدينة السيسي في سيناء بحضور جميع فئات المجتمع.

حضرت هذا المؤتمر أطياف عديدة من المجتمع، إذ وصل وفد يضم سياسيين وإعلاميين ورياضيين ورموزًا مجتمعية وعددًا من شيوخ القبائل إلى سيناء، لحضور مؤتمر اتحاد القبائل العربية الأول وتدشين مدينة السيسي.

عام 2013 أُنشئ مجلس اتحاد القبائل العربية، وقد تم تدشينه بشكله النهائى فى بداية عام 2020، ويعتبر المجلس ظهيرًا شعبيًا يدعم مؤسسات الدولة في سيناء.

جرى إنشاء هذا المجلس بدافع ذاتي من 30 قبيلة مصرية سيناوية وليس له أي مطالب، حيث يضم المجلس شريحة كبيرة من المجتمع.

واليوم أعيد تنظيم هيكل اتحاد القبائل العربية في مصر وضم عددًا من القبائل العربية من مختلف المحافظات.

ـ الهيكل التنظيمي للقبائل العربية

ويستعرض "الدستور" في التقرير التالي الهيكل التنظيمي للقبائل العربية كما يلي:

قبيلة الترابين

من أكبر القبائل انتشارًا فى شبه جزيرة سيناء والدول العربية.

قبيلة السواركة

من أكبر قبائل سيناء وتسكن ضواحى العريش وتمتد حتى منطقة الشيخ زويد.

قبيلة المساعيد

فرع من قبيلة الأحيوات التى تسكن وسط سيناء.

قبيلتا السماعنة والسعديين

من أقدم البدو الذين توطنوا فى شمال سيناء.

قبيلة العيايدة

من أكبر قبائل شمال سيناء ولها امتداد فى محافظة الجيزة.

قبيلة الرميلات

كانت تسكن قديمًا فى بلدة القطيف.

قبيلة البياضية

تسكن هذه القبيلة منطقة بئر العبد بين القنطرة شرق والعريش.

قبيلة العقايلة

من قبائل ساحل سيناء الشمالية فى منطقة قاطية ونزل منهم فى وادى النيل فى الشرقية بمركز فاقوس وصعيد مصر.

قبيلة الدواغرة

من غرب مُطير وتسكن هذه القبيلة منطقة الزقبة من بلاد العريش.

قبيلة الرياشات

إحدى القبائل التى تقيم بمصر وفلسطين والأردن والسعودية واليمن