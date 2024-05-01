من أسوان إلى شمال سيناء.. محطات مهمة فى تاريخ تأسيس اتحاد القبائل العربية

يُشكل اتحاد القبائل العربية شبكة الربط بين القبائل الممتدة من شمال سيناء حتى جنوب أسوان.

“الدستور” يستعرض في السطور التالية، أبرز المحطات في تاريخ تأسيس اتحاد القبائل العربية.

نشأة اتحاد القبائل العربية

تم إنشاء مجلس اتحاد القبائل العربية عام 2013، وتم تشكيله بشكل رسمي ونهائي عام 2020، ويدعم هذا الاتحاد مؤسسات الدولة في سيناء، حيث تم إنشاء المجلس بدافع ذاتي من 30 قبيلة مصرية سيناوية.

أعضاء اتحاد القبائل العربية

قبيلة السواركة: تعد قبيلة السواركة من أكبر قبائل سيناء وتسكن في ضواحى العريش وتمتد حتى منطقة الشيخ زويد.

قبيلة الترابين: تعد قبيلة الترابين من أكبر القبائل انتشارا فى سيناء والدول العربية.

قبيلة العقايلة: تعد قبيلة العقايلة من قبائل ساحل سيناء الشمالية فى منطقة قاطية ونزل منهم فى منطقة وادى النيل فى محافظة الشرقية وصعيد مصر.

قبيلة الرياشات: تعد قبيلة الرياشات من القبائل التى تقيم في مصر والأردن وفلسطين واليمن والسعودية.

قبيلة العيايدة: تعد قبيلة العيايدة من أكبر قبائل شمال سيناء ولها امتداد فى محافظة الجيزة.

دور اتحاد القبائل العربية في دعم مصر

اتحاد القبائل العربية قدم العديد من المساعدات لدعم غزة منذ بداية الحرب، كما أطلق الاتحاد فعاليات متعددة تحت شعار "حكاية خير" لدعم غزة، بالإضافة إلى إطلاق الاتحاد مبادرة "إفطار دون طعام" خلال شهر رمضان الماضي تضامنًا مع غزة، وإرسال 100 ألف وجبة إفطار الى قطاع غزة، وذلك في إطار الدور المصري لدعم القضية الفلسطينية.