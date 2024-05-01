اتحاد القبائل العربية.. مظلة جامعة للنخب المصرية

بدأ اليوم اتحاد القبائل العربية مؤتمره الأول من سيناء، حيث ضم سياسيين وإعلاميين ورياضيين ورموزا مجتمعية وعددا من شيوخ القبائل، ويعتبر المجلس ظهيرًا شعبيًا يدعم مؤسسات الدولة في سيناء.



من هم أعضاء اتحاد القبائل العربية؟



تم إنشاء المجلس بدافع ذاتي من 30 قبيلة مصرية سيناوية، حيث يضم المجلس شريحة كبيرة من المجتمع، ويعمل على تحقيق التنمية في سيناء.

ويضم اتحاد القبائل العربية، قبيلة الترابين وهي من أكبر القبائل انتشارا فى شبه جزيرة سيناء والدول العربية، كما يضم قبيلة السواركة وهي كذلك من أكبر قبائل سيناء وتسكن ضواحى العريش وتمتد حتى منطقة الشيخ زويد، وكذلك تضم قبيلة المساعيد وهي فرع من قبيلة الأحيوات التى تسكن وسط سيناء.

كما يضم الاتحاد قبيلتا السماعنة والسعديين وهم من أقدم البدو الذين توطنوا فى شمال سيناء، وكذلك قبيلة العيايدة وهي من أكبر قبائل شمال سيناء ولها امتداد فى محافظة الجيزة، كما يضم الاتحاد قبيلة الرميلات والتي كانت تسكن قديما فى بلدة القطيف، وكذلك يضم الاتحاد قبيلة البياضية، وتسكن هذه القبيلة منطقة بئر العبد بين القنطرة شرق والعريش.

كما يضم الاتحاد قبيلة العقايلة، وهي من قبائل ساحل سيناء الشمالية فى منطقة قاطية ونزل منهم فى وادى النيل فى الشرقية بمركز فاقوس وصعيد مصر، وكذلك قبيلة الدواغرة وهي من غرب مُطير وتسكن هذه القبيلة منطقة الزقبة من بلاد العريش.

كما تضم قبيلة الرياشات، وهي إحدى القبائل التى تقيم بمصر وفلسطين والأردن والسعودية واليمن، من أبرز القبائل كذلك في الاتحاد العبايدة والتياهة والحوات والنجمات وبلي والأخارسة والصفايحة، وكذلك قبيلة بنى فخر وأولاد سليمان والأغوات وحجاب وأبو شيته وعروج والسلايمة، كما يضم الاتحاد قبائل الأحيوات والحويطات والعزازمة والشوربجي والشريف وأولاد سعيد.

جهود اتحاد القبائل العربية



ودشّن مجلس القبائل العربية، مبادرة وطن واحد لتحقيق التنمية المتكاملة، كما قدم يد العون للأسر الأولى بالرعاية لتخفيف العبء عن كاهلهم، كما تم تدشين مدينة السيسي.

وعمل الاتحاد على مساعدة غير القادرين لمواجهة أعباء الحياة، كما أطلق فعاليات متعددة تحت شعار حكاية خير لدعم غزة، وأطلق مبادرة “إفطار دون طعام” تضامنا مع غزة.

وقدم اتحاد القبائل العربية، التحية والتقدير للقوات المسلحة، مؤكدا أن القوات المسلحة الدرع الواقي واليد الحامية لأرض الوطن.