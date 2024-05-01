"القبائل العربية": لا يمكن نسيان الدور التاريخى للرئيس السيسى فى سيناء

قال النائب مصطفى بكري، المتحدث باسم اتحاد القبائل العربية، إن مصر تحتفل بذكرى تحرير سيناء التي تحررت أيضًا من القوى الإرهابية الغاشمة التي أرادت اختطاف هذه الأرض الطيبة.

ووجه بكري خلال المؤتمر التأسيسي الأول لاتحاد القبائل العربية، وتدشين مدينة السيسي في شمال سيناء المُذاع على قناة "إكسترا نيوز" التحية لأبناء سيناء قائلًا: "كل التحية وكل التقدير لأبناء سيناء العظيمة، وابنها البار الشيخ إبراهيم العرجاني".

وأضاف: "لا يمكن أن ننسى أو نتناسى هذا الدور التاريخي للرئيس القائد عبدالفتاح السيسي الذي أخذ على عاتقه مكافحة الإرهاب وتحرير سيناء ووضعها على خريطة التنمية للمرة الأولى في تاريخها".