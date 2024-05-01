"اتحاد القبائل": مصطفون خلف الرئيس السيسى لاستكمال مسيرة البناء والتنمية

وجه النائب مصطفى بكرى، المتحدث الرسمي باسم اتحاد القبائل المصرية، التحية والشكر لأبناء سيناء فى التضحية والفداء والوقوف جنبا إلى جنب مع قواتنا المسلحة فى استرداد سيناء المقدسة، معلنا إنشاء اتحاد القبائل العربية ومؤتمرها التأسيسى الأول على أرض سيناء اليوم، لنقف جنبا إلى جنب مع الرئيس القائد عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى البناء والتنمية.

وأعلن بكرى، خلال المؤتمر المنعقد بشمال سيناء والذي تنقله فضائية "إكسترا نيوز"، تأسيس اتحاد القبائل العربية.