الأربعاء 01 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

حركة حماس: الاحتلال لا يزال يتفاجأ بقدرات المقاومة فى قطاع غزة

أسامة حمدان
أسامة حمدان

قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، مساء اليوم الأربعاء، إن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يتفاجأ بقدرات المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وأضاف حمدان في تصريحات صحفية مساء اليوم، أن المقاومة تقاتل بالميدان في نقاط الاشتباك الأولى وتحقق إصابات بصفوف العدو الإسرائيلي.

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وأكد حمدان أن المقاومة دخلت في مرحلة الاشتباك الدائم مع العدو الإسرائيلي، مشددًا على أن قدرات المقاومة لا تزال عالية.

سرايا القدس: قصفنا بالهاون مقرًا لجيش الاحتلال بمحيط مستشفى الصداقة التركى

وسبق، وأعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مساء اليوم الأربعاء، عن أن قواتها قصفت بالهاون مقرًا لجيش الاحتلال الإسرائيلي بمحيط مستشفى الصداقة التركي على خط الإمداد لمحور نتساريم.

يأتي ذلك عقب يومين من استهداف كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس تجمعًا للجنود على محور نتساريم، أسفر عن مقتل وإصابة 10 جنود من جيش الاحتلال.

حركة حماس اسامة حمدان الإحتلال الإسرائيلي قطاع غزة المقاومة الفلسطينية

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